São Pedro da Aldeia - Na tarde desta terça-feira (6), a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia prendeu em flagrante um homem por vender uma motocicleta clonada. A ação aconteceu durante investigações para coibir a circulação e venda de veículos com sinais identificadores adulterados na cidade.



A equipe da 125ª DP recebeu informações sobre uma Yamaha Fazer 250 preta, placa LTQ8C38, sendo vendida no Facebook Marketplace por um preço abaixo do mercado (R$ 9.500, enquanto o valor médio é de R$ 17.000).



Após contato com o vendedor, S.d.S.d.S., e a verificação dos sinais identificadores do veículo, constatou-se que a moto era um clone, ou seja, produto de crime.



O acusado foi preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. A motocicleta foi apreendida.