Mulher é presa - Divulgação/PM

Publicado 29/02/2024 15:54

São Pedro da Aldeia - Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Civil de São Pedro da Aldeia (125ª DP), em conjunto com a 3ª Delegacia de Polícia de Canoas, no Rio Grande do Sul, deflagrou a operação Illusio, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no “golpe do bilhete premiado”. A operação resultou na prisão de Juliana do Nascimento Lima em São Pedro da Aldeia.



As investigações, conduzidas pela delegacia gaúcha, identificaram que Juliana integrava a organização criminosa e teria recebido em sua conta bancária valores obtidos através do golpe. Posteriormente, ela repassava os valores a outros integrantes da quadrilha.



A operação foi deflagrada simultaneamente em quatro estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. No total, seis pessoas foram presas e diversos bens foram apreendidos, como veículos, celulares e documentos.



O “golpe do bilhete premiado” consiste em abordar a vítima e oferecer um bilhete de loteria premiado por um valor inferior ao prêmio. Para convencer a vítima, os golpistas simulam a entrega do bilhete e apresentam documentos falsos.