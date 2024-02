Associação dos Pescadores - Divulgação

Associação dos Pescadores Divulgação

Publicado 29/02/2024 16:00

São Pedro da Aldeia - O Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares (USSL), sob gestão do Instituto Onda Azul em parceria com a Petrobras, continua sua missão de capacitar e desenvolver comunidades costeiras. Dessa vez, os municípios de Saquarema, Maricá, São Pedro da Aldeia e Cabo Frio serão palco do Curso de Linguagem Digital, que tem como objetivo primordial a qualificação de homens e mulheres da pesca artesanal.

O primeiro município a receber o Curso gratuito de Linguagem Digital é São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. As aulas começam na próxima terça-feira (5), das 16h30 às 20h30, na Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, localizada na Rua da Praia da Baleia S/N. São disponibilizadas 25 vagas para a comunidade da Baleia, e as inscrições podem ser feitas através do telefone (22) 99976-7895 com a monitora Natielli. Esta iniciativa promete não só capacitar, mas também conectar os pescadores ao mundo digital, ampliando suas oportunidades e horizontes.

Este curso, que será ministrado ao longo de 12 encontros, visa não apenas aos pescadores, mas também se estende aos parentes até o 3º grau desses trabalhadores, almejando ampliar o conhecimento em toda a cadeia de pessoas ligadas à atividade pesqueira. A iniciativa surge em um contexto global cada vez mais digital e comunicativo, buscando preparar os participantes para os desafios e oportunidades do mundo virtual.

O programa abordará uma variedade de temas essenciais, incluindo inclusão digital, redes sociais, comunicação eficiente e responsabilidade na transmissão de conteúdo, além de abordar questões atuais como o combate às fake news no universo digital.

Yzadora Monteiro, documentarista responsável pela elaboração do conteúdo do curso, destaca a importância dessa iniciativa para os pescadores artesanais: “O curso elabora junto aos pescadores uma nova ótica sobre os cotidianos e introduz táticas de comunicação digital e marketing para alavancar seus negócios dentro e fora das fronteiras territoriais”.

O Projeto Uso Sustentável dos Sistemas Lagunares é gerido pelo Instituto Onda Azul e conta com a parceria da Petrobras. Participam também as universidades federais como a UFF e a UFFRJ e entidades como a Cardume, Planett, Associação dos Pescadores Artesanais da Praia da Baleia, Colônia Z-4, Colônia Z-24 e a Associação de Pescadores do Bairro de Itapeba.