Defesa Civil atuando nas ruas de São Pedro da AldeiaAscom

Publicado 08/03/2024 18:58

A Defesa Civil de São Pedro da Aldeia realiza, nesta sexta-feira (8), o patrulhamento preventivo em diversas localidades após as chuvas da última noite. O município registrou cerca de 22 mm de precipitação na quinta-feira (7), sem registros de emergências até o momento. Os agentes municipais visitaram os bairros Praia Linda, Balneário, Campo Redondo, Porto do Carro e Alecrim.

O coordenador da Defesa Civil aldeense, Michel Cavalcanti, destaca que a população deve sempre acionar o órgão para registrar as ocorrências em casos de urgência. “Nossa missão é atuar na prevenção, mitigação e resiliência no município. Temos à disposição diversos meios de contato para notificar emergências em São Pedro da Aldeia. É muito importante frisar que qualquer situação de risco deve ser comunicada à Defesa Civil pelo número 199 ou por meio do Pedrinho (WhatsApp e Telegram), no número (22) 99776-0633. Fique atento aos alertas da Defesa Civil nas redes oficiais da Prefeitura como Instagram, Facebook e Twitter”, aponta.

Em casos de chuva forte ou tempestades, a Defesa Civil orienta a encontrar um local abrigado e não sair nas ruas em caso de alagamento. Se estiver dentro de um carro, mantenha os vidros fechados, sem contato com as partes metálicas do veículo. Mantenha distância de objetos altos e isolados, como árvores, postes, quiosques, caixas d’água, placas de propaganda, bem como de objetos metálicos grandes e expostos, escadas e cercas de arame. Mantenha distância de aparelhos e objetos ligados à rede elétrica, como TVs, geladeiras e fogões; e fique afastado de janelas, tomadas, torneiras e canos elétricos.

A Defesa Civil também reforça a importância da cooperação dos moradores em não jogar lixo em rios, córregos ou na rua. Estar atento ao dia e horário da coleta de lixo em seu bairro também é uma forma de evitar que a chuva leve resíduos para a rede de drenagem, prevenindo o entupimento da mesma.

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia reforça que, para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil no celular, a população pode enviar uma mensagem de texto para o número 40199 informando o CEP da sua localidade.