Fest Verão de São Pedro da Aldeia - Ascom

Fest Verão de São Pedro da AldeiaAscom

Publicado 08/03/2024 19:06

A 40ª edição do Fest Verão de São Pedro da Aldeia começará no dia 19 de abril e seguirá até 18 de maio, apresentando 12 modalidades diferentes em 30 dias de muita emoção e competitividade. Informações sobre as inscrições serão divulgadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura aldeense.

O secretário de Esportes e Lazer, Ricardo Ramos, falou sobre a expectativa para a 40ª edição do torneio. “O Fest Verão é um evento de renome muito grande. A gente vem com o mesmo formato do ano passado, com 12 modalidades e a programação de 30 dias de muito esporte para a população. A nossa expectativa é a cada vez fazer um evento melhor, que atraia mais atletas e mais visitantes para a cidade. Tenho certeza que todo mundo vai curtir bastante a 40ª edição do nosso Fest Verão”, disse.

Com o beach soccer sendo o carro-chefe do torneio, o Fest Verão também promoverá competições nas modalidades futevôlei, vôlei de praia, canoa havaiana, frescobol, aquathlon, natação e corrida rústica, além de manter as novidades da última edição, com o jiu-jitsu, beach tennis, judô e boxe olímpico.

Os representantes das equipes de beach soccer devem comparecer à sede da Secretaria de Esportes e Lazer a partir desta segunda-feira (11), para receberem as documentações referentes às edições passadas e a nova ficha de inscrição do torneio.

O uso do aplicativo Copa Fácil será mantido em 2024, com informações dos jogos divulgadas em tempo real. Além dos resultados das partidas, a ferramenta disponibiliza artilharia, pontuação, horários, nomes dos jogadores e das comissões técnicas, chaveamento, tabela e mais. O app é gratuito nas lojas dos sistemas Android e iOS.

SOBRE O EVENTO

O Fest Verão foi criado em maio de 1969 e era realizado onde hoje é a Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. Alguns jovens da época viram no campo de areia a oportunidade de mudarem os rumos do esporte do município. Até que, em dezembro do mesmo ano, foi realizado o primeiro torneio de futebol de areia, que até os dias atuais é uma das competições mais importantes do calendário esportivo do Estado do Rio de Janeiro.