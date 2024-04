Coordenadoria realizou visitas às ESFs e UBS do município de São Pedro - Divulgação

Coordenadoria realizou visitas às ESFs e UBS do município de São Pedro Divulgação

Publicado 01/04/2024 18:35

São Pedro da Aldeia - A Secretaria Municipal de Saúde realiza visitas às ESFs e UBS de São Pedro da Aldeia. O objetivo é atualizar o fluxo de atendimento à população e esclarecer eventuais dúvidas. A iniciativa busca aproximar a população LGBTQIA+ da rede de saúde e garantir um dos princípios estruturantes do SUS, a equidade, além de orientar para um acolhimento humanizado e de qualidade.



O trabalho começou pelas unidades de saúde do município, que são a porta de entrada para todo o cidadão. “Por meio dos dados e experiências colhidas nas conversas com as equipes, nós vamos dar continuidade aos trabalhos de acordo com as necessidades de cada setor da saúde”, comentou a coordenadora Laysa Jotha.

Coordenadoria realizou visitas às ESFs e UBS do município de São Pedro Divulgação

Coordenadoria realizou visitas às ESFs e UBS do município de São Pedro Divulgação

Coordenadoria realizou visitas às ESFs e UBS do município de São Pedro Divulgação