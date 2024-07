Abordagem da Polícia Federal e Rodoviária - Divulgação/PF

Publicado 10/07/2024 13:35

São Pedro da Aldeia - Na noite desta terça feira (9), a Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal, prendeu em flagrante dois homens que transportavam cerca de 4 kg de Skunk e 1 kg de pasta base de cocaína. A abordagem ocorreu na Rodovia Amaral Peixoto, no município de São Pedro da Aldeia.



A droga teria sido enviada do Rio de Janeiro e tinha como destino a cidade turística de Armação dos Búzios.



Durante a abordagem, os policiais identificaram que a atividade criminosa envolvia dois veículos. Enquanto um deles possuía um compartimento oculto no assoalho, onde foram localizadas as drogas em forma de tabletes, o outro teria a função de “batedor”, para verificar a presença de forças policiais durante o trajeto planejado. Os dois homens foram presos em flagrante e os veículos apreendidos.



Os presos foram encaminhados ao Posto da Polícia Federal em Cabo Frio para lavratura do auto de prisão em flagrante e, após os procedimentos de polícia judiciária, serão encaminhados ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça.