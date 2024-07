Praia da fazenda Cardeiros - Reprodução

Publicado 10/07/2024 14:25

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia está elegível para ser credenciada como membro do Geoparque Mundial da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e receberá uma comitiva da instituição neste mês para avaliação.

A cidade faz parte da iniciativa Geoparques Costões e Lagunas, um patrimônio geológico que abrange áreas de interesse científico, didático-pedagógico, turístico, histórico, pré-histórico, ecológico e geológico. Na oportunidade, a comitiva conhecerá dois locais estratégicos: parte da Trilha dos Cardeiros e a Associação de Pescadores Artesanais da Praia da Baleia.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, destacou a importância da elegibilidade do município.

“Essa é uma busca pelo reconhecimento internacional do Projeto Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro com a busca incansável pela chancela da Unesco, onde nosso município está inserido nesse território. É uma grande honra e uma oportunidade de desenvolvermos um trabalho voltado não só especificamente para os estudiosos como também para o visitante comum”, disse.

A região proposta para o Geoparque Costões e Lagunas do Estado do Rio de Janeiro compreende área com evolução geológica singular envolvendo mais de 2 bilhões de anos de história geológica e afloramentos, incluindo vestígios arqueológicos e sítios de interesse histórico/cultural. O Geoparque é composto por 16 municípios, incluindo São Pedro da Aldeia.