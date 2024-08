Teatro Municipal de São Pedro - Reprodução

Publicado 01/08/2024 16:51

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia divulgou, nesta quinta-feira (1), a relação dos candidatos selecionados na 2ª chamada da Companhia de Teatro Municipal, após a realização dos testes de habilidades específicas. Os atores e atrizes aprovados devem comparecer à sede da Escola de Artes Municipal, no bairro Nova São Pedro, nesta segunda-feira (5), às 18h, para o primeiro encontro da Cia. Clique AQUI para acessar a lista dos aprovados.



Entre os pré-requisitos para a concorrência às vagas estavam a comprovação de experiência na área, incluindo atuação artística de, no mínimo, um ano, idade mínima de 15 anos e residência comprovada no município.



O processo seletivo incluiu análise de portfólio e de um vídeo de apresentação pessoal. Os candidatos também foram submetidos ao Teste de Habilidade Específica (THE), composto por atividades coletivas e individuais, para avaliação de aptidão e do nível do domínio em quesitos como interpretação, capacidade de improvisação e expressão corporal e vocal. A avaliação das performances foi realizada por uma banca examinadora, formada por profissionais da área, nos últimos dias 29 e 30 de julho.



A Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes fica localizada na Rua Francisco dos Santos Silva, n° 555, no bairro Nova São Pedro, atrás do Teatro Municipal Dr. Átila Costa.

