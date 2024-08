Telhado das kitnets desaba - Reprodução/Defesa Civil

Telhado das kitnets desaba Reprodução/Defesa Civil

Publicado 30/08/2024 14:31

São Pedro da Aldeia - Na noite desta quinta-feira (29), o telhado de um conjunto de kitnets, que possuem lojas embaixo, desabou na Estrada dos Passageiros, no Porto do Carro, divisa entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia.



A ocorrência foi registrada por volta das 19h30, e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Não houve feridos.



Segundo testemunhas, o telhado das kitnets desabou, atingindo as lojas abaixo e “derrubando tudo” no caminho. Dois veículos que estavam estacionados embaixo (um caminhão pequeno e um Ecosport), foram atingidos.



A Defesa Civil esteve no local e fez o isolamento de parte da via. O proprietário vai fazer a remoção dos entulhos e restante de telhado nesta sexta-feira (30).

Telhado das kitnets desaba Reprodução/Defesa Civil

Telhado das kitnets desaba Reprodução/Defesa Civil