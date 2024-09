Autor confessou crime, mas foi liberado e saiu da cidade - Reprodução

Autor confessou crime, mas foi liberado e saiu da cidadeReprodução

Publicado 22/09/2024 16:33

Uma menina de 9 anos foi abusada sexualmente em São Pedro da Aldeia e, mesmo confessando e se entregando na delegacia, o acusado, que era padrasto da vítima, foi liberado. O caso aconteceu em Botafogo e foi registrado na última quinta-feira (19), na 125ªDP.

De acordo com o relato da família, a menina se recusou a ficar sozinha com o padrasto e, quando a mãe questionou o motivo, ela disse que “não queria ficar com o tio, porque ele faz coisa com ela que adulto faz”. A mãe questionou o companheiro e ele confirmou o ato, afirmando que não ia mais acontecer e pedindo perdão.

A mulher foi até a delegacia registrar o caso. Conforme a ocorrência policial, o acusado confessou que por duas vezes botou o pênis na boca da menina e passava a mão em suas partes íntimas, não chegando ter penetração. A mãe não sabe as datas exatas do fato, mas tem um relacionamento de um ano com ele, sendo casada há seis meses.

O caso foi registrado também no Conselho Tutelar e foi feito exame de corpo e delito no Instituto Médico Legal. Mas, apesar das evidências e da confissão, o homem foi liberado por falta de flagrante.

A decisão causou indignação na família. “Quando fomos na delegacia, o autor do crime foi se entregar e estava lá. No outro dia fomos de novo para sermos ouvido pela delegada e ele já tinha sido liberado”, disse o pai da criança.

Ele disse ainda que, em conversa com o avô da menina, um policial chegou até a lamentar a soltura, dizendo que se fosse com ele, ele não saberia que atitude teria, mas infelizmente o rapaz ia ser liberado por falta de flagrante.

“A minha intenção é que, poxa, a minha filha não é largada não, tem um pai por ela. Então, o máximo que eu puder escandalizar, eu espero que a justiça veja isso mais rápido, até porque ele tá solto né, tá solto. Se abusou de uma, pode ter abusado das outras também, são três irmãs, uma é minha com essa mulher, tem outras duas pequenas que ficava com ele quando ela saía”, lamentou o pai.

Conforme as informações que eles tem agora, o homem bloqueou a empresa que trabalhava, desativou contato e redes sociais e saiu da cidade.