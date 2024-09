Nova unidade da Firjan - Vinícius Magalhães

Nova unidade da Firjan Vinícius Magalhães

Publicado 19/09/2024 15:38

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia inaugurou, na manhã desta quinta-feira (19), a instalação da nova unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos, localizada às margens da RJ 140. O propósito da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro com essa 71ª unidade é o fortalecimento da indústria fluminense com foco na melhoria do ambiente de negócios e maior empregabilidade. O evento reuniu autoridades, empresários e representantes de entidades da região. A unidade operacional beneficia ao todo 10 municípios do entorno.



“A região demandava essa unidade há muito tempo. 16% da indústria do nosso estado está nessa região, e, portanto, há uma demanda reprimida importante. Nós estamos entregando agora esse espaço, com 3,2 mil m² de área construída para aulas do SESI e SENAI. Todo esse ensino é gratuito e nossa meta é entregar mil certificados por ano. Essa é mais uma entrega da Firjan para proporcionar oportunidade de emprego e renda, sobretudo para a juventude do Rio de Janeiro”, destaca o presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira.



A nova unidade conta com três pavimentos e terá capacidade de atender 720 alunos diariamente, em 18 ambientes de aprendizagem, entre salas de aula, laboratórios e oficinas. Com essa estrutura o objetivo é ampliar a oferta de capacitação e qualificação profissional para os setores industriais predominantes nos municípios da Região dos Lagos.



“Ao inaugurar a unidade na Região dos Lagos, a Firjan reforça seu objetivo de fortalecer a indústria, potencializar a produtividade, estimular a inovação, gerar mais competitividade empresarial, ampliar a oferta de formação e qualificação profissional, melhorar a qualidade de vida do trabalhador”, pontua o 1º vice-presidente e presidente eleito da Firjan Luiz Césio Caetano.



Além de São Pedro da Aldeia, a nova unidade beneficiará cidades do entorno como Cabo Frio, Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Búzios, Iguaba Grande, Casemiro de Abreu, Silva Jardim e Rio das Ostras.



“Com esta unidade em funcionamento será possível promover a melhoria do ambiente de negócios na região, impactando positivamente na vida das pessoas e contribuindo com a atividade das empresas locais”, enfatiza o presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin que, acompanhado do seu vice Sérgio Kunio Yamagata, participou de visita guiada para apresentar a unidade a autoridades, empresários e lideranças empresariais.



Para o prefeito de São Pedro da Aldeia, Carlos Fábio da Silva, a instalação da unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos contribui com o crescimento da cidade. “Tenho certeza de que essa unidade será muito importante para a região, principalmente para a nossa cidade, que é centralizada e vem crescendo muito. Quando um polo como esse se instala na região, oferece mais oportunidades. As empresas buscam mão de obra qualificada e com a Firjan acredito que será um grande sucesso”, pontuou.



Fortalecimento para a educação básica e formação profissionalizante



A nova unidade conta com portfólio diversificado de cursos profissionalizantes, com alternativas para especializações nas áreas de Construção Civil, Automotiva, Eletroeletrônica, Tecnologia da Informação, Energias Renováveis, Refrigeração, Gestão, Logística e Panificação. O reforço na aprendizagem para os estudantes do Ensino Médio da rede pública, com idade entre 11 e 14 anos, será promovido por meio da estrutura da Firjan SESI, com a oferta de cursos de Robótica, Matemática e Português.



O diretor executivo da Firjan SENAI SESI, Alexandre dos Reis , enfatiza que a unidade vai garantir o atendimento de uma área geográfica do Estado que até o momento não tinha cobertura direta. O atendimento na localidade era realizado por meio de parceria com instituições. “Vamos trabalhar fortemente a questão da qualificação profissional e, posteriormente, com formação técnica, que é mais demorada, além de atuar com segurança e saúde do trabalho, que é algo importante para cobrir a região”, destaca o diretor, enfatizando a atuação para a melhoria da aprendizagem dos alunos do Ensino Médio. “Teremos as oficinas de Robótica, de Matemática, que fazem parte do pacote da educação básica”, acrescentou.



Unidade inicia atividade com turmas formadas



As atividades na nova unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos já começam em setembro com turmas formadas para os cursos Confeiteiro, Instalador de Sistema Drywal, Mecânico de Manutenção e Instalação de Aparelhos de Climatização e Refrigeração, Pedreiro de Alvenaria e Vedação e ainda, aprendizagem em Assistente Administrativo e Assistente em Logística.



A unidade ainda oferecerá formação profissional para Assistente de Operações em Logística, Assistente Administrativo, Aplicador de Revestimento Cerâmico, Operador de Computador, Eletricista de Obras, Assistente de Controle de Qualidade, Pintor de Edificações, Fabricação de Salgadinhos, Instalação e Manutenção de Aparelhos de Refrigeração Split e Autocad 2d Aplicado à Construção Civil.



Os alunos contarão com laboratórios de Refrigeração e Climatização, de Panificação e Confeitaria, de Eletricidade Predial e Obras, de Energias Renováveis, de Tecnologia da Informação, de Robótica, e ainda, com uma oficina de Manutenção e Motocicletas, um Canteiro Escola, além de salas de aula, multiuso e leitura.



A unidade conta em seu portfólio com as estruturas dos centros de referência em Construção Civil, Saúde, Audiovisual, Alimentos e Bebidas, Cinema, Educação Profissional e ainda dos institutos de Tecnologia Ambiental, Solda e Automação, Química Verde, Sistemas Virtuais e Inspeção e Integridade.

Autoridades locais na nauguração da Firjan Vinícius Magalhães

