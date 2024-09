Câmara Municipal - Divulgação

Publicado 18/09/2024 15:14

- A prefeitura de São Pedro da Aldeia está convocando a população da cidade para a audiência pública de prestação de contas referentes ao 2º quadrimestre de 2024, no dia 30 de setembro, a partir das 15h. O evento será realizado na plenária da Câmara Municipal e apresentará os dados referentes aos meses de maio, junho, julho e agosto. A prestação de contas será detalhada pela Controladoria-geral e a Secretaria Municipal de Saúde. A audiência é aberta ao público.As audiências públicas são instrumentos de transparência na gestão fiscal e estão previstas nas Leis Complementares nº 101 de 2000, que dispõe sobre a realização e avaliação das metas fiscais nos meses de fevereiro, maio e setembro, e nº 141 de 2012, que prevê apresentação, pelos gestores do SUS, de relatórios quadrimestrais detalhados.De acordo com o município, todos os dados apresentados na audiência pública estarão disponíveis para acesso no Portal da Transparência, neste link A Câmara Municipal de São Pedro da Aldeia está localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 179, no Centro.