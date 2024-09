À esquerda (foto maior), o atual prefeito Fábio do Pastel (PL), à direita (acima), Cláudio Chumbinho (REP), à direita (abaixo), Bia (PSDB) - Reprodução

À esquerda (foto maior), o atual prefeito Fábio do Pastel (PL), à direita (acima), Cláudio Chumbinho (REP), à direita (abaixo), Bia (PSDB)Reprodução

Publicado 17/09/2024 07:00

SÃO PEDRO DA ALDEIA - Pesquisa eleitoral realizada nos dias 12 e 13 de setembro de 2024 pela Ágora Pesquisa, registrada sob o número 08339/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), confirma a ampla liderança de Fábio do Pastel (PL) na disputa pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia. O atual prefeito e candidato à reeleição alcançou 63% das intenções de voto na pesquisa estimulada, o que representa uma vantagem de 50 pontos percentuais sobre o segundo colocado, Claudio Chumbinho (Republicanos), que aparece com 13%.

Fábio do Pastel também domina a pesquisa espontânea, onde 55% dos eleitores mencionaram seu nome sem que fossem apresentados candidatos. Claudio Chumbinho, o segundo colocado, foi lembrado por apenas 9% dos entrevistados.

O levantamento foi realizado com uma amostra de 400 eleitores de São Pedro da Aldeia, com idades entre 16 e 75 anos, distribuídos proporcionalmente por gênero, faixa etária e local de moradia. As entrevistas foram feitas pessoalmente e a margem de erro da pesquisa é de 5%, com um nível de confiança de 95%.



Intenções de voto espontânea e estimulada



Na pesquisa espontânea, onde os eleitores declaram em quem votariam sem que uma lista de candidatos seja oferecida, o prefeito Fábio do Pastel é o nome mais citado, com 55%. Em segundo lugar, Claudio Chumbinho aparece com 9%, seguido por outros candidatos que somam porcentagens muito menores, como Bia (PSDB) e Marcelo do IAT (PRD), com 1% cada. Um total de 27% dos eleitores não soube ou preferiu não responder.

Na pesquisa estimulada, onde os eleitores escolhem entre uma lista de candidatos, o candidato à reeleição mantém sua liderança com 63% das intenções de voto, seguido por Claudio Chumbinho com 13%. Bia aparece com 10% e Marcelo do IAT com 7%. Nesse cenário, 7% dos eleitores optariam por votar em branco ou nulo, e 1% se declarou indeciso.



Rejeição dos candidatos



Claudio Chumbinho lidera em rejeição, com 36% dos eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Fábio do Pastel tem rejeição de 8%, seguido por Bia com 10% e Marcelo do IAT com 3%. Um total de 37% dos entrevistados não rejeita nenhum dos candidatos apresentados.



Avaliação da gestão atual



A pesquisa também mediu a avaliação do atual prefeito de São Pedro da Aldeia. O governo de Fábio do Pastel é avaliado de forma positiva por 86% dos entrevistados, enquanto 14% consideram a administração ruim ou péssima.



Perfil dos entrevistados



Dos entrevistados, 54% são mulheres e 46% homens. Quanto à faixa etária, 29% têm entre 45 e 59 anos, 21% entre 35 e 44 anos, 20% entre 25 e 34 anos, 18% têm 60 anos ou mais, e 12% têm entre 16 e 24 anos.

Em relação à escolaridade, 59% dos eleitores possuem ensino médio, 28% têm ensino fundamental, e 12% possuem nível superior. Na questão de renda, 36% dos eleitores declararam receber até um salário mínimo, 28% ganham entre 1 e 2 salários, e 19% têm uma renda entre 2 e 5 salários mínimos.



Veja os números



INTENÇÃO DE VOTOS ESTIMULADA| Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?



Fábio do Pastel (PL): 63%

Claudio Chumbinho (REP): 13%

Bia (PSDB): 9%

Marcelo do IAT (PRD): 1%

Sandra Autuori (PSOL-REDE): 1%

Branco ou Nulo: 1%

NS/ Indecisos: 5%

NR: 7%



INTENÇÃO DE VOTOS ESPONTÂNEA| Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?



Fábio do Pastel: 55%

Claudio Chumbinho: 9%

Bia: 6%

Fábio Arruda: 1%

Marcelo do IAT: 0,5%

Nelson:0,5%

Rafael Peçanha:0,5%

Wladimir Garotinho:0,5%

NS/NR: 27%