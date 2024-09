Energia para Ler - Reprodução

Publicado 16/09/2024 16:07

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia recebe, nesta quarta-feira (18), a 4ª temporada do Festival Literário Energia para Ler, um movimento de cultura e educação que acontece na Praça Agenor Santos. Serão três dias de evento, com 10 horas diárias de programação gratuita, reunindo artistas locais e nacionais, apresentações culturais, teatro, espetáculos infantis, saraus e cafés literários. Além disso, o público terá acesso a uma biblioteca com mais de 5 mil títulos literários à venda.



“O Energia para Ler está preparando uma programação especial para a cidade de São Pedro da Aldeia. É um festival rico, que mistura literatura, cultura, educação e entretenimento, incentivando a valorização dos livros com ações de palco e participações de artistas do cenário nacional e local”, explica o ator e produtor cultural Rodrigo Lobo.



O evento começa com uma programação especial que inclui apresentações de artistas locais e de alunos das escolas municipais. No mesmo dia, o Simpósio de Educação e Cultura reúne professores, músicos e artistas no Teatro Dr. Átila Costa para discutir políticas públicas voltadas ao fomento cultural e educacional da cidade.



No segundo dia, a programação é voltada para o público infantil, com espetáculos e animações até às 15h. A partir das 15h30, o Café Literário reúne as autoras Cristina Rigueira e Luciana Arruda, seguido de apresentações culturais, como uma encenação dirigida por Anna Fernanda Corrêa e uma performance do ballet municipal. O dia termina com um happy hour comandado pelo cantor Zack Damasceno.



“Participar do Energia para Ler é uma experiência encantadora. O festival une literatura e cultura, despertando nas crianças, jovens e adultos o apreço pelos livros e pelas histórias que eles contam. Queremos oportunizar o acesso a esse bem cultural tão relevante”, destaca o produtor Flávio Valadares.



No último dia, o festival oferece uma programação diversificada. Entre os destaques está a apresentação sobre Gabriel Joaquim dos Santos, criador da Casa da Flor. Às 16h30, o espetáculo Pedaço de Mim, em celebração aos 80 anos de Chico Buarque, será apresentado por Flávio Valadares e Rodrigo Lobo, trazendo poemas e músicas que envolvem o público em uma atmosfera de memórias e emoções. A Orquestra Sons da Aldeia encerra o evento com chave de ouro a partir das 18h.



O Energia para Ler é realizado pela Motivos Produções, patrocinado pelo Governo do Estado através da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel. Em 2024, o festival já passou pela Costa Verde e Iguaba Grande, e, após São Pedro da Aldeia, passará por Saquarema, Rio das Ostras, Búzios, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, encerrando a temporada em novembro.

