Dia de Sorte Reprodução/Loteria

Publicado 16/09/2024 15:57

São Pedro da Aldeia - Um morador de São Pedro da Aldeia ficou a um número de levar R$ 900 no concurso 964 da loteria Dia de Sorte no último sábado (14). O prêmio principal, que acumulou, estava estimado em R$ 900 mil.

O jogador acertou seis dos sete números do concurso, que foram 02 – 07 – 11 – 17 – 19 – 28 – 31. O mês da sorte foi junho. No total, ele arrecadou R$ 2.190,05. O jogador fez uma aposta no formato físico, na Loteria Sete de Ouros III, no Centro.

Além do aldeense, outros 52 apostadores também fizeram seis acertos. No Rio de Janeiro, só três pessoas conseguiram a proeza.

A loteria Dia de Sorte conta com três sorteios semanais em dias intercalados, sendo o próximo nesta terça-feira (17), a partir das 20h. O valor da premiação está estimado em R$ 1,2 milhão.

Como jogar

O Dia de Sorte é a loteria onde o jogador aposta seus números da sorte. Escolha de 7 a 15 números dentre os 31 disponíveis e mais 1 “Mês de Sorte”. São sorteados sete números e um “Mês de Sorte” por concurso.

O jogador pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números (Surpresinha) e/ou continuar com o mesmo jogo por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos (Teimosinha).

Aposta: O valor da aposta mínima, de 7 números, é de R$ 2,50.

Sorteios: São realizados na terça-feira, quinta-feira e sábado às 20h.

Premiação: Não existindo aposta premiada em qualquer faixa de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na primeira faixa, a de 7 acertos. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento Estudantil.