Publicado 13/09/2024 19:14

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia tem um novo point imperdível para os amantes do jazz. O Vivace Jazz Café recebe duas noites especiais com apresentações ao vivo e entrada totalmente gratuita, nesta sexta e sábado (13 e 14), a partir das 19h30.



Localizado no coração de São Pedro da Aldeia, na Rua Eurico Coelho, 50, no Centro, o local oferece um espaço cultural vibrante e acolhedor. Com uma programação musical de alta qualidade, o café promete encantar o público com as melhores melodias.



Nas duas noites, o repertório conta com músicos talentosos da região. Na sexta-feira (13), a noite será marcada pela performance de Vivia Máris na voz, Brenddon Miranda no sax, Rodrigo Felix na bateria, Thiago Marques, que por acaso, é secretário de Cultura da cidade, no piano e Matheus Loureiro no baixo.



Já no sábado (14), a animação fica por conta de Vivia Máris na voz, Vinicius Lage no sax, Thiago Marques no piano, Edson Santos no baixo e Matheus Carvalho na bateria.



A casa abre suas portas às 19h30 e a música rola até às 23h. Quem fizer reserva antecipada ainda ganha um drink de cortesia.

