transporte de um helicóptero da Base Aérea Naval da Marinha do Brasil Reprodução/Rede social

Publicado 12/09/2024 16:25

São Pedro da Aldeia - Um incidente inusitado causou transtornos aos moradores de São Pedro da Aldeia na manhã desta quinta-feira (12). Durante o transporte de um helicóptero da Base Aérea Naval da Marinha do Brasil, a aeronave acabou por se enroscar em diversos cabos de fibra óptica e fios de internet, provocando danos à infraestrutura de telecomunicações da região.



Devido à complexidade da situação e à necessidade de garantir a segurança de todos, as equipes de manutenção foram obrigadas a cortar os cabos danificados. Essa medida, embora necessária, resultou em uma interrupção total do serviço de internet para os moradores da cidade.



A ocorrência, que aconteceu na altura da RJ-106, no sentido RJ-124, também provocou lentidão no trânsito da região.



Até o momento, não há informações sobre o que causou o enrosco do helicóptero nos cabos, nem sobre o tempo estimado para a completa restauração do serviço de internet. As empresas responsáveis pela manutenção da rede de telecomunicações estão trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível.