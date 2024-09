Prisão de Carlos Vitor dos Santos Costa, conhecido como "Macega" - Divulgação/PM

Publicado 12/09/2024 16:10

São Pedro da Aldeia - A Justiça decretou a prisão de Carlos Vitor dos Santos Costa, conhecido como “Macega”, nesta quarta-feira (11). Ele foi detido por agentes da 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) na residência onde mora.

Embora os detalhes sobre a motivação do mandado de prisão expedido pelo juizado eleitoral ainda não tenham sido divulgados, há especulações de que esteja relacionado a crimes de fake news. Carlos Vitor é o responsável pela página “Macega Digital”, que foi retirada do ar meses atrás após a disseminação de discurso de ódio e informações falsas.

Esta é a segunda vez que Carlos Vitor é preso. Em uma ocasião anterior, ele foi detido após agredir o prefeito da cidade, Fábio do Pastel, com um soco. As autoridades continuam investigando o caso.