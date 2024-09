Parada do Orgulho LGBTQIA+ - Reprodução

Publicado 13/09/2024 15:38 | Atualizado 13/09/2024 16:28

São Pedro da Aldeia - A ONG Aldeia Diversidade promove, neste domingo (15), a 13ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Pedro da Aldeia. O evento, que terá início às 13h, na Nova São Pedro, celebra a diversidade e a inclusão sob o tema “Brasil de todas as cores”.



O tema, segundo a ONG, reflete a importância de reconhecer e valorizar a diversidade que compõe a sociedade brasileira. “A Parada é um espaço de celebração, mas também de conscientização sobre a necessidade de igualdade e respeito para todos, independentemente de orientação sexual ou identidade de gênero. A escolha desse tema busca reforçar a ideia de um país onde todas as cores, representando a pluralidade de pessoas e histórias, são valorizadas e respeitadas”, declara a organização.



Aldeia Diversidade

A Aldeia Diversidade, há anos, atua em São Pedro da Aldeia na defesa dos direitos da comunidade LGBTQIA+. A organização tem sido fundamental na promoção de eventos, palestras e ações de sensibilização que buscam combater o preconceito e a discriminação. A Parada do Orgulho LGBTQIA+ é uma das principais iniciativas da ONG, simbolizando anos de luta e resistência.

