Publicado 17/09/2024 16:26

São Pedro da Aldeia - A Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia realiza, nesta quarta (18), quinta (19) e sexta (20), a segunda edição do Festival Casa da Flor. O evento, comemorativo aos 101 anos do patrimônio aldeense, vai contar com diversas atrações gratuitas, incluindo teatro, dança, música, literatura e feira de artesanato, com a participação dos artistas, artesãos e equipamentos culturais da cidade. A programação acontece na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), no Centro, das 8h às 19h.



O evento será integrado à programação da 4ª temporada do Festival Literário Energia para Ler, realizado pela Motivos Produções com patrocínio do Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Enel, em parceria com as secretarias municipais de Educação e Cultura.



Como parte das atrações do Festival Casa da Flor, o público poderá curtir apresentações de teatro e dança da Escola de Artes Municipal Diretora Luiza Maria Leal Mendes, performances do Ballet Municipal, da Companhia de Teatro Municipal e da Orquestra Sons da Aldeia. A programação inclui, ainda, a realização de um café literário com a participação de autores da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA) e palestra sobre a Casa da Flor com o arquiteto, professor e mestre em Projeto e Patrimônio, Ivo Barreto, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Durante o evento, os participantes também poderão conferir de perto dezenas de produtos artesanais confeccionados por artesãos aldeenses.



A trajetória do criador da Casa da Flor, Gabriel Joaquim dos Santos, será retratada por meio de encenação de “A Casa feita de cacos”, estrelada pela Companhia de Teatro Municipal, dirigida por Anna Fernanda Corrêa. A dramaturgia documental aborda o legado do artista aldeense, que entrou para a história ao criar a Casa da Flor, uma obra-prima de interesse universal – um testemunho de seu talento, força e obstinação em transcender a dura realidade de sua vida. A edificação é tombada como patrimônio cultural fluminense e como patrimônio cultural material brasileiro.



Outro destaque da programação será a cerimônia de premiação do Edital de Chamamento Público nº 14/2023 “100 Anos Casa da Flor” da Lei Paulo Gustavo. Lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, o Edital destinou R$ 255.543,47 para a premiação de artistas e agentes culturais de variados segmentos, em reconhecimento às suas relevantes contribuições para o desenvolvimento artístico-cultural do município. O Chamamento abriu inscrições para artistas de Teatro; Circo; Dança; Música; Literatura; Artesanato; Artes Visuais; Produção Cultural; Saberes Populares; Cultura LGBTQIA+; Culturas Inclusivas; Patrimônio (material e imaterial); e Povos Tradicionais (cultura indígena, quilombola e afro-brasileira).



Confira a programação completa do Festival Casa da Flor e do Festival Energia Para Ler:



Quarta-feira (18):



Exposição de artesanato



8h – ENERGIA PARA DESPERTAR (Motivos) – Juvenil



8h20 – Momento “Tirando onda!” (Motivos) – Juvenil



8h40 – Momento: “Quem te ensinou a nadar?” (Motivos) – Juvenil



8h50 – Apresentação Cultural Lelek (dança) da Escola de Artes Municipal – Juvenil



9h20 – Apresentação Cultural Latum – Livre



10h – Apresentação Cultural Show de Talentos – Juvenil



10h30 – Apresentação Cultural “A arte do lixo” (exposição) – Juvenil



11h – Sarau Literário “Azul da Cor do Mar” (Motivos) – Livre



13h – ENERGIA PARA ENCANTAR (Motivos) – Livre



13h20 – HÁ MARES QUE VÊM PARA O BEM! – Histórias para navegar (Motivos) – Livre



13h50 –– Apresentação Cultural Show de Talentos – Livre



14h10 – Apresentação Cultural Banda Marcial Escola M. Francisco Paes – Livre



14h30 – Apresentação Cultural Lelek (dança) – Livre



15h – Apresentação Cultural Slam das Donas – Livre



16h – Momento: Casa da Flor



Apresentação Teatral Leãozinho – Livre



Sarau Poético “Azul da Cor do Mar” (Motivos)



17h – Palestra “Casa da Flor: entendendo a história da obra e do autor” ministrada por Ivo Barreto (Iphan) – Livre



18h – Simpósio de Cultura e Educação



Homenagem aos Patronos



Teatro Dr. Átila Costa (educadores e fazedores de cultura) – Livre



Quinta-feira (19):



Exposição de artesanato



8h – ENERGIA PARA DESPERTAR (Motivos) – Infantil



8h20 – Brinquedos Cantados: “Caranguejo não é peixe”! (Motivos) Infantil



8h50 – Teatro Infantil “O pequeno Príncipe” (Agitação) – Infantil



9h20 – Apresentação Cultural “Vips” da Escola de Artes Municipal – Livre



9h40 – Desfile do Cabeludo Maluco – Infantil



10h – ENERGIA PARA ANIMAR (Agitação) – Infantil



10h30 – Momento: “Nós vamos invadir sua praia!” (Motivos) – Infantil



13h – ENERGIA PARA SORRIR (Motivos) – Infantil



13h20 – ENERGIA PARA ANIMAR (Agitação) – Infantil



13h50 – Apresentação Cultural Contação de Histórias com Carmensita – Infantil



14h20 – Teatro Infantil; “O circo chegou!” (Agitação) – Infantil



15h – Apresentação Cultural “Do lixo ao luxo!” (desfile de roupas com materiais recicláveis) – Infantil



15h20 – Brinquedos Cantados: “Como pode um peixe vivo viver fora da água fria?” (Motivos) – Infantil



15h30 – Café literário com os autores locais Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA), Cristina Rigueira e Luciana Arruda – Livre



16h – Momento: Casa da Flor



Espetáculo “A Casa feita de cacos” da Companhia de Teatro Municipal – Livre



16h30 – Apresentação Cultural do Ballet Municipal



17h – Happy Hour Brasil de Canto a Canto com Zack Damasceno (Motivos)



Sexta-feira (20):



Exposição de artesanato



8h – ENERGIA PARA DESPERTAR (Motivos) – Infantil



8h20 – ENERGIA PARA BRINCAR (Agitação) – Infantil



8h40 – Brinquedos Cantados: “A canoa virou” (Motivos) – Infantil



9h10 – Teatro Infantil “As aventuras de Branca de Neve” – Infantil



10h – Premiação Concurso Luzes da Cidade (alunos finalistas) – Livre



10h30 – Apresentação Cultural Talentos da Terra com Wânia Dias – Livre



13h – ENERGIA PARA ENCANTAR (Motivos) – Infantil



13h20 – Apresentação Cultural “As Camareiras” da Escola de Artes Municipal – Livre



13h40 – ENERGIA PARA DIVERTIR (Agitação) – Infantil



14h – Apresentação Cultural da Banda Marcial da Escola Municipalizada Paineira



14h30 – Teatro Fábula “O leão e o ratinho” (Agitação) – Infantil



15h – Apresentação Cultural Líder de Torcida – Livre



15h30 – Apresentação Cultural “Queijo com Goiabada” da Escola de Artes Municipal – Infantil



16h – Momento: Casa da Flor



Espetáculo “A Casa feita de cacos” da Companhia de Teatro Municipal – Livre



16h30 – Espetáculo “Pedaço de mim” com Flávio Valadares e Rodrigo Lobo (Motivos) – Livre



18h – Apresentação Cultural da Orquestra Sons da Aldeia – Livre.

