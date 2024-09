Nova unidade da Firjan - Divulgação

Nova unidade da Firjan Divulgação

Publicado 18/09/2024 14:57

São Pedro da Aldeia - A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) inaugura nesta quinta-feira (19), às 10h, a unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos, que fica localizada na RJ-140 (Rodovia Márcio Corrêa), lote 2 quadra A, bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia.

Com três pavimentos, construídos em uma área de 3,2 mil m2, a unidade tem capacidade de atender 720 alunos diariamente, em 18 ambientes de aprendizagem (salas de aula, laboratórios e oficinas). O portfólio é diversificado, com cursos profissionalizantes nas áreas de Construção Civil, Automotiva, Eletroeletrônica, Tecnologia da Informação, Energias Renováveis, Refrigeração, Gestão, Logística e Panificação.

Além da formação profissional, serão oferecidos cursos de reforço na aprendizagem em Matemática, Português, Redação e Robótica para alunos do Ensino Médio da rede pública. A região também passa a contar com os serviços de saúde ocupacional e medicina do trabalho.

A cerimônia de inauguração terá a presença do presidente da Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, do 1º vice-presidente e presidente eleito da Firjan, Luiz Césio Caetano, do presidente da Firjan Leste Fluminense, Ricardo Fernando Guadagnin, além de autoridades, empresários e representantes de entidades da região.

Serviço:

Inauguração da unidade Firjan SENAI SESI Região dos Lagos

Data: Quinta-Feira (19)

Hora: 10h

Local: Rodovia Márcio Corrêa (RJ 140), lote 2, quadra A, no Bairro Nova São Pedro, em São Pedro da Aldeia.