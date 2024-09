15 pinos de cocaína, nove buchas de maconha, R$ 20 em espécie, três tabletes de maconha e um celular - Divulgação/PM

Publicado 18/09/2024 18:16

São Pedro da Aldeia - Dois homens foram detidos com drogas na noite desta terça-feira (17) na Rua Damasceno, no bairro Recanto das Orquídeas, em São Pedro da Aldeia. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar durante um patrulhamento de rotina.

De acordo com a PM, os agentes avistaram um dos elementos entregando algo para outro homem em troca de dinheiro. Ao perceber a presença da viatura, os indivíduos tentaram fugir, mas foram abordados. Com um dos envolvidos, identificado como I.C.D.O., de 21 anos, foi encontrada a quantia de R$ 20 em espécie. Já com o outro, A.C.D.S.G., de 24 anos, foram encontrados três tabletes de maconha.

Após buscas em uma casa abandonada nas proximidades, os policiais encontraram 15 pinos de cocaína e nove buchas de maconha. Além disso, I.C.D.O. jogou um celular no chão, que foi apreendido.

Ambos os suspeitos possuem antecedentes criminais. I.C.D.O. já foi condenado por homicídio e tráfico de drogas, enquanto A.C.D.S.G. também tem passagem pela polícia por tráfico de drogas.

Os dois homens foram conduzidos para a delegacia, onde I.C.D.O. foi autuado por tráfico de drogas. A.C.D.S.G. foi ouvido e liberado.