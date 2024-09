125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) - Divulgação/PM

125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) Divulgação/PM

Publicado 23/09/2024 16:04

São Pedro da Aldeia - Um jovem identificado como Davi foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira (23) no bairro do Alecrim, em São Pedro da Aldeia. A vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo.

De acordo com relatos de moradores, os disparos foram ouvidos por volta das 4h30 da manhã. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou o óbito.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio para exame de necropsia. A 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP) de São Pedro da Aldeia investiga o caso para identificar o autor ou autores do crime e esclarecer a motivação.

Até o momento, ninguém foi preso.

*Com informações do Jardim Esperança da Informação.