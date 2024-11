Museu Regional do Sal - Divulgação

Publicado 07/11/2024 14:39

São Pedro da Aldeia - O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos, em São Pedro da Aldeia, abre neste sábado (9) a nova exposição fotográfica “A Natureza, o Sal e o Homem”, do fotógrafo cabista Francisco Concha. O evento, que é gratuito e aberto ao público, começa às 19h. A mostra resgata o passado e as mudanças da sociedade, dando mutualidade e interdependência ao acervo histórico do Museu, dedicado exclusivamente à cultura do sal e das salinas na Região dos Lagos.

O fotógrafo Francisco Concha faz uma releitura da sua primeira exposição, realizada há 22 anos, intitulada “Salinas de São Pedro, do nascer ao pôr do sol”; cuja edição foi o resultado do seu curso de Fotografia Profissional no Ateliê da Imagem no Rio de Janeiro. Natural de Arraial do Cabo, neto de pescador, teve a infância e a juventude ligadas às paisagens da Região dos Lagos: praias, lagoas, restingas, costões e salinas.

A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, falou sobre a nova exposição. “O tema dessa exposição de fotografias vem ao encontro do que estamos trabalhando, o universo diverso do sal e suas metáforas, é uma oportunidade única de conhecer belíssimas imagens e viajar no tempo através da lente do talentosíssimo Francisco Concha”, afirmou.

O Museu Regional do Sal Manoel Maria de Mattos está localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Flexeira, próximo à UPA Pediátrica do município.