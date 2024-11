Curso de assistente de controle de qualidade - Divulgação

Curso de assistente de controle de qualidadeDivulgação

Publicado 06/11/2024 15:06

São Pedro da Aldeia - As inscrições para o curso de assistente de controle de qualidade estão abertas em São Pedro da Aldeia. A iniciativa é fruto da parceria entre a Prefeitura e a Firjan/SENAI. As inscrições devem ser feitas no Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, localizado na sede do Horto Escola Artesanal.

As inscrições estarão disponíveis enquanto houver vagas, mas uma lista de espera será criada para casos de desistência. Para participar, é necessário que os participantes tenham, no mínimo, 16 anos de idade e o ensino fundamental completo.

Os interessados devem entregar cópias da identidade e CPF, comprovante de residência e escolaridade. Para menores de 18 anos, também são solicitadas cópias da identidade e do CPF do responsável, além de declaração escolar original, para os alunos que estão estudando.

O profissional certificado em assistente de controle e qualidade é o responsável por atuar com recebimento de material, controle dos produtos, liberação e aprovação dos produtos. Serão disponibilizadas 20 vagas para as turmas da manhã (8h às 12h) e da tarde (13h às 17h). O início das aulas está previsto para o dia 02 de dezembro, com duração de 50 dias úteis. É importante destacar que a iniciativa não oferece ajuda de custo para transporte e alimentação.

O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).