4ª Feira Literária - Ascom

4ª Feira Literária Ascom

Publicado 05/11/2024 18:38

São Pedro da Aldeia - A Casa dos Azulejos em São Pedro da Aldeia realiza a 4ª Feira Literária com o tema “O Pôr do Sol histórico que inspira a poesia”. A FLISPA será na quinta (7) e sexta (8), das 14h às 22h, com entrada gratuita.



O público poderá assistir e participar de atrações como shows, apresentações teatrais, marionetes, sorteios de brindes e saraus. Em formato renovado, o evento contará com o lançamento de mais de 15 livros e cerca de 20 barracas de escritores e editoras, totalizando a venda de mais de 500 livros. A Casa dos Azulejos fica na Avenida São Pedro, 147, Centro.



Idealizador do evento, o escritor Renato Fulgoni comentou sobre a iniciativa. “A FLISPA é um evento muito especial para mim, pois é um sonho que cresce a cada ano. Tenho participado de inúmeros eventos literários no Rio de Janeiro, em especial a Feira Literária Internacional de Paraty, e sempre observo o evento para trazer ideias boas para São Pedro da Aldeia. Este ano, a FLISPA está com um formato novo e diversas atrações culturais. Agradeço todo apoio da Prefeitura e das Secretarias de Turismo, Cultura e Educação. Por fim, agradeço também aos escritores participantes e à Academia de Letras de São Pedro da Aldeia”, disse.



A secretária de Turismo, Claudia Tinoco, convida a população para participar. “É com muito prazer que recebemos a FLISPA na Casa dos Azulejos, atual sede da Secretaria Municipal de Turismo. O evento será aberto ao público das 14h às 22h, nos dias 07 e 08 de novembro, e, na ocasião, os visitantes poderão adquirir obras literárias, à venda nas barracas dos escritores, e poderão desfrutar de uma visita às dependências da Casa dos Azulejos”, comentou.



Confira a programação completa da FLISPA:



Quinta-feira (7):



14h



Abertura da FLISPA



14h30



Apresentação com a escritora Cristina Rigueira, autora do livro A Chapeuzinho Vermelho Aldeense



14h50



Bate-papo com escritores, com o presidente da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia, Rogério Veiga



15h20



Palestra com a Agente Educacional Zuleide de Sá: Os Desafios da Educação no Brasil



15h30



Apresentação da escritora Janaína da Cunha, bisneta de Euclides da Cunha



15h40



Apresentação do patrocinador Professor Elias



15h50



Contação de história com a escritora Keissy Limite, autora do livro O Reino da Inclusão



16h



Show com a cantora Emily Suzana



17h



Apresentação da escritora Luciana Rugani: Meus Poemas



17h10



Leitura de poesia com a escritora Carla Santana



17h20



Oficina de cartas com a escritora Patrícia Lima



17h30



Apresentação de dança com Ramires Menezes



17h45



Apresentação do patrocinador UNIFACVET – Zuleide de Sá



18h



Microfone Aberto: A Hora da Poesia



18h30



Poesia cantada com a escritora Luciane Quintanilha



19h



Apresentação de dança: Ciganeando



20h



Sarau de Poesias



20h30



Entrega do Prêmio Casa dos Azulejos



Sexta-feira (8):



14h



Abertura da FLISPA



14h30



Contação de história com a escritora Keissy Limite, autora de O Reino da Inclusão



14h40

Apresentação do patrocinador Felipe Serpa



15h



Palestra com Alexandre Martins, Diretor do Museu do Sal: A Importância da Preservação da História



15h30



Apresentação de Fantoche: Turma da Aninha



15h50



Contação de história com a escritora Jaqueline Brum



16h20



Apresentação do patrocinador Colégio Professor Elias



16h30



Apresentação com a escritora Patrícia Lima



16h40



Apresentação com a escritora Luciana Arruda, autora do livro A Princesa Azul



16h50



Leitura de poesia com o escritor Soares Barbosa



17h10



Apresentação de dança com Ramires Menezes



17h20



Apresentação de dança: Ciganeando



17h30



Apresentação da escritora Zuleica Tani, bisneta de Monteiro Lobato



17h50



Apresentação da escritora Eloise Gomes



18h



Microfone Aberto: A Hora da Poesia



18h15



Contação de histórias: Samburá de Histórias



18h30



Sorteio especial da UNIFACVEST e Faculdade São Luís



19h



Show com a banda Emiless



20h



Escritora Bia Fernandes a Fada Orquídea Lis distribuindo flores e seu perfume



20h05



Apresentação de dança com o Centro Cultural Passos Ballet



20h10



Lançamento da antologia A Aldeia de Pedro – Belezas Naturais e Seus Encantos



20h40



Posse dos acadêmicos da Academia de Letras de São Pedro da Aldeia (ALSPA).