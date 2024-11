11 kg de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 04/11/2024 14:18

São Pedro da Aldeia - A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde de sexta-feira (1º), um homem com 11 kg de cocaína em São Pedro da Aldeia, em uma operação conjunta com o 25º Batalhão da Polícia Militar (BPM). A ação foi resultado de um trabalho de inteligência envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e unidades locais da Polícia Militar (PM).



A abordagem foi realizada por policiais federais do posto da PF em Cabo Frio, em coordenação com agentes do 25º BPM, após troca de informações estratégicas entre a PF e a PRF. Durante a inspeção, a droga foi encontrada armazenada em pinos e sacos plásticos, escondida dentro do tanque de combustível do veículo conduzido pelo indivíduo.



Segundo informações da investigação, o homem teria saído do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, com destino à comunidade da Colina, em São Pedro da Aldeia, onde pretendia distribuir o material apreendido.



Após a prisão, o indivíduo foi levado ao posto da PF em Cabo Frio, onde foi autuado em flagrante. Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional estadual e permanecerá à disposição da Justiça. O homem responderá pelo crime de tráfico de drogas, que prevê pena de até 15 anos de reclusão.

11 kg de cocaína encontrada armazenada em pinos e sacos plásticos, escondida dentro do tanque de combustível do veículo Divulgação/PM