Canal de comunicação - Reprodução

Publicado 04/11/2024 14:01

São Pedro da Aldeia - O município de São Pedro da Aldeia lançou, nesta sexta-feira (1), uma nova ferramenta de comunicação direta com o cidadão. O “Prefeitura Informa” é um canal no WhatsApp que terá divulgação diária de serviços, ações e demais assuntos de interesse público. - O município de São Pedro da Aldeia lançou, nesta sexta-feira (1), uma nova ferramenta de comunicação direta com o cidadão. O “Prefeitura Informa” é um canal no WhatsApp que terá divulgação diária de serviços, ações e demais assuntos de interesse público. Clique aqui para acessar e seguir o canal.

A coordenadora de Comunicação, Gabrielly Costa, falou sobre a iniciativa. “O WhatsApp é um dos aplicativos mais utilizados no país, então é natural solidificar a nossa presença nessa ferramenta com mais um canal. Já contamos com a Salina, que é a responsável pelo atendimento ao cidadão de forma individual e, agora, teremos o ‘Prefeitura Informa’. Nosso objetivo é facilitar o acesso do cidadão aldeense às informações que são divulgadas diariamente pela Prefeitura em outros canais oficiais”, explicou.

Qualquer pessoa com uma conta no WhatsApp pode encontrar o canal e acessar as informações compartilhadas. Apesar disso, a ferramenta oferece mais privacidade para o perfil e número de telefone do participante, que poderá interagir por meio de emojis e compartilhar as notícias com quem desejar.

SALINA

Desde 2021, a população de São Pedro da Aldeia conta com o suporte e acolhimento da Salina, a atendente virtual da Prefeitura. O atendimento é feito pelo Whatsapp (22) 98878-9913, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h; o número não aceita ligações, apenas mensagens. A Salina recebe solicitações para as equipes das Secretarias Municipais, sugestões, denúncias e esclarece dúvidas.