O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, recebeu a bandeira em mãos durante cerimônia nacional de entrega do certificado - Ascom

Publicado 05/11/2024 16:23

São Pedro da Aldeia - São Pedro da Aldeia terá Bandeira Azul para a temporada 2024/2025. O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, recebeu a bandeira em mãos durante cerimônia nacional de entrega do certificado, que foi realizada em Salvador, na Bahia, na última sexta (1). O evento contou com a presença de representantes dos municípios contemplados. A Praia das Pedras de Sapiatiba conquistou a temporada longa do programa, com duração de um ano. A renovação do selo internacional é reconhecimento do trabalho realizado pela prefeitura em prol do turismo ecológico de qualidade.

O secretário de Meio Ambiente e Pesca, Mario Flavio Moreira, destacou a importância de manter o marco ambiental. “A Bandeira Azul é uma conquista que veio por meio de muito trabalho. Já passamos pela temporada curta, de quatro meses, e, agora, seguimos já para a temporada longa, com um ano de duração. Essa é mais uma comprovação de que continuamos cumprindo os requisitos, com uma infraestrutura de apoio ao turismo sustentável e com acessibilidade. É um trabalho que integra diversas Secretarias e conta com o apoio do prefeito Fábio do Pastel, que abraçou a ideia desde o início”, destacou.

A Bandeira Azul é uma das premiações mais renomadas para áreas costeiras no mundo. Os locais aprovados seguem critérios rigorosos, que devem ser mantidos e comprovados anualmente. Ao receber o selo, praias e marinas asseguram não apenas a preservação dos ecossistemas, mas também um ambiente seguro e organizado para seus visitantes.

Localizada no bairro Praia Linda e banhada pela Lagoa de Araruama, a Praia das Pedras de Sapiatiba foi uma das primeiras do tipo a ser certificada pelo Programa Bandeira Azul no Brasil. O município cumpre os mais de 30 requisitos obrigatórios para receber a bandeira e os banhistas já contam com banheiros construídos com acessibilidade e torre de observação para os guarda-vidas, além de um caminho acessível na areia.