Orquestra Sons da Aldeia - Ascom

Publicado 06/11/2024 15:14

- Neste sábado (9), às 19h, no Teatro Municipal Dr. Átila Costa, em São Pedro da Aldeia, sob a gestão da Secretaria Municipal de Cultura, a Orquestra Sons da Aldeia apresentará seu segundo concerto aberto ao público. Intitulada “Dos clássicos ao clássico”, a apresentação promete encantar com um repertório repleto de obras atemporais da música clássica e arranjos inéditos de sucessos contemporâneos. A entrada é gratuita, sujeita à lotação do espaço. Os ingressos poderão ser retirados a partir das 18h, na bilheteria do Teatro.O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, reforçou o convite à população. “A Orquestra Sons da Aldeia é um sonho que se tornou realidade. Lançamos esse projeto, em 2022, e, desde então, a Orquestra tem nos dado muito orgulho e felicidade. Agora, mais uma vez, a população aldeense e os nossos visitantes terão a oportunidade de apreciar de perto esse trabalho, resultado de muita dedicação e comprometimento do regente Jorge Rafael, dos professores e alunos. O concerto é mais uma programação que promovemos para cumprir com o nosso grande compromisso, que é democratizar o acesso à arte, à cultura e à música, e dar visibilidade aos talentos da nossa cidade. Convidamos a todos a estarem conosco para prestigiar a nossa Orquestra”, destacou.O concerto contará com a execução de peças clássicas consagradas e trilhas sonoras que marcaram a história do cinema mundial, além de incluir uma canção emblemática da Música Popular Brasileira (MPB). O repertório passeia entre sinfonias de compositores icônicos do gênero erudito, como Chopin e Robert Schumann, e clássicos contemporâneos, passando por temas de filmes de grande sucesso, como “Moana”, “Missão Impossível” e “Vingadores: Ultimato”. Clique AQUI para conferir o programa completo.De acordo com o regente da Orquestra, o professor de música Jorge Rafael Goes, a proposta é celebrar o legado da música e a essência do “clássico” em suas diferentes formas, do erudito ao popular. “Nosso objetivo é proporcionar uma noite de celebração musical e mostrar o poder que a música tem de transcender gerações, levando o público a reviver memórias e experimentar novas sensações. Preparamos um repertório novo, bastante eclético, e temos certeza de que o público ficará surpreso com a evolução do conjunto“, destacou o regente, que assina os arranjos.O concerto também terá a participação especial dos alunos em solos vocais e instrumentais. Entre os solistas que abrilhantarão a apresentação estão Suzana Ferreira e Jennifer Oliveira, na voz; Luiz Felipe e Lavinya Maciel, no sax; e Ryan Fabrício, Vitor Hugo e Najhua Lobo, no clarinete.Sobre a Orquestra Sons da AldeiaCriada em 2022 pela Secretaria Municipal de Cultura, a Orquestra Sons da Aldeia (OSA) proporciona o acesso gratuito ao ensino da música orquestral e práticas de conjunto para moradores da cidade, de todas as faixas etárias. Contando com professores selecionados e contratados via Processo de Seleção Pública, a Orquestra aldeense estimula o desenvolvimento de habilidades musicais práticas e teóricas, a apreciação estética e a expressão criativa dos alunos integrantes, além de proporcionar atividades em prol do crescimento pessoal, cultural e social dos componentes.O conjunto reúne mais de 50 músicos que, juntos, promovem apresentações em praças públicas e em eventos da Secretaria de Cultura, como a abertura do Natal e as Feiras Culturais Itinerantes, dentre outros. Os concertos da OSA já passaram pelos bairros Baleia, Porto da Aldeia, Estação, Centro, Baixo Grande, São João e Praia Linda. Este ano, pela primeira vez, o conjunto também foi atração de destaque no projeto “Boulevard de Portas Abertas”, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos mais importantes equipamentos culturais do país.O Teatro Municipal Dr. Átila Costa está localizado na Rua Francisco Santos Silva, nº 555, no bairro Nova São Pedro.