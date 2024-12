163 pinos de cocaína - Divulgação/PM

Publicado 27/12/2024 15:57

São Pedro da Aldeia - A Polícia Militar realizou uma ação no município São Pedro da Aldeia nesta quinta-feira (26), resultando na apreensão entorpecentes.

A ação aconteceu na comunidade da Rua do Fogo, próxima ao Centro de Tradições Gaúchas (CTG). Durante patrulhamento de rotina, os agentes observaram um homem fugindo em direção à mata ao avistar a viatura.

Durante as buscas, a equipe encontrou uma bolsa contendo 163 pinos de cocaína. Posteriormente, os policiais identificaram uma lona enrolada na quadra do CTG. Como ninguém reivindicou a propriedade do material, a lona foi apreendida e levada para a 125ª Delegacia de Polícia (125ª DP), onde permanecerá até que o proprietário apresente documentação comprobatória.