Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo - Divulgação

Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira PauloDivulgação

Publicado 07/01/2025 17:27

- A Secretaria Municipal de Cultura de São Pedro da Aldeia prorrogou a consulta pública que permitirá à população sugerir livros para o acervo da Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo. Agora, os interessados têm até o dia 31 de janeiro para participar. A iniciativa faz parte da execução do Plano Anual de Aplicações de Recursos (PAAR) e utiliza verba da Política Nacional Aldir Blanc de Incentivo à Cultura (PNAB).Os interessados em contribuir com a consulta pública devem preencher o formulário disponível no site da Secretaria de Cultura , indicando o(s) título(s), autor(es) e, se possível, uma breve justificativa sobre a importância da obra para o acervo.O principal objetivo é ampliar e diversificar o acervo da Biblioteca Municipal, promovendo maior acesso à leitura e à cultura. “No mês de dezembro, recebemos muitas sugestões, o que reforça o interesse da população em colaborar. Decidimos estender o prazo para que mais pessoas possam participar, especialmente aproveitando o período de férias para deixar sua indicação”, destacou o secretário de Cultura, Thiago Marques.