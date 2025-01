Prefeitura - Divulgação

Publicado 06/01/2025 13:57

São Pedro da Aldeia - Para facilitar a vida do contribuinte, que não precisa enfrentar filas no atendimento presencial, a prefeitura de São Pedro da Aldeia disponibiliza as guias do Imposto Predial, Territorial e Urbano 2025 (IPTU) de forma on-line. A população pode emitir os boletos por meio do WhatsApp ou Telegram com a ajuda do Pedrinho, o assistente virtual que atende no número (22) 99776-0633. Para isso, basta que o contribuinte envie “IPTU” via texto ou áudio.

O secretário de Fazenda, Renaldo Martins, incentiva a população a acessar o Pedrinho para realizar a emissão do IPTU. “O Pedrinho tem o propósito de facilitar e dar mais transparência aos nossos contribuintes. Assim, o cidadão pode solicitar a segunda via do IPTU com facilidade. O acesso é simples e prático, ajudando os cidadãos a evitar filas e otimizar o atendimento”, comentou.

As guias de pagamento também podem ser emitidas no site da Secretaria de Fazenda, em https://fazenda.pmspa.rj.gov.br/servicos/iptu/ . Com a prefeitura focada em oferecer cada vez mais modernização aos aldeenses, além do código de barras, cada guia apresenta um QR Code para pagamento via pix.

Confira abaixo os descontos e opções de parcelamento:

IPTU

Cota única 10% – pagamento até 28/02

PARCELAMENTO EM 10X:

01ª/10 – data de vencimento 10/03

02ª/10 – data de vencimento 10/04

03ª/10 – data de vencimento 12/05

04ª/10 – data de vencimento 10/06

05ª/10 – data de vencimento 10/07

06ª/10 – data de vencimento 11/08

07ª/10 – data de vencimento 10/09

08ª/10 – data de vencimento 10/10

09ª/10 – data de vencimento 10/11

10ª/10 – data de vencimento 10/12