Limpeza - Ascom

LimpezaAscom

Publicado 03/01/2025 17:26

São Pedro da Aldeia - A prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou o balanço da coleta de resíduos sólidos após o Réveillon 2025. Já no primeiro dia do novo ano, a Secretaria de Serviços Públicos trabalhou com empenho para deixar as orlas das praias da cidade mais limpas. Ao todo, foram recolhidas 60 toneladas nas praias aldeenses durante a quarta-feira (1º).



O secretário Raimundo Teixeira ressaltou que a limpeza foi feita por 60 funcionários, no período entre 5h e 9h45. “A virada do ano é um momento de celebração e união, mas também de grande responsabilidade para a nossa equipe. Retiramos 60 toneladas de lixo logo no início do ano, um volume expressivo que reflete a intensidade das festividades. Nosso compromisso é garantir que a cidade esteja limpa e organizada para todos, independentemente da ocasião. Quero aproveitar para agradecer à equipe de limpeza e aos coordenadores pelo trabalho incansável que tiveram logo no primeiro dia do ano. Em 2025, continuaremos firmes no propósito de cuidar da nossa cidade com ainda mais dedicação”, destacou.



Para efetuar agendamentos com a Secretaria de Serviços Públicos, os moradores devem entrar em contato pelo número provisório (22) 2321-4291 ou enviar uma mensagem para a atendente virtual da Prefeitura, a Salina, pelo WhatsApp, no número (22) 98878-9913.

Limpeza Ascom