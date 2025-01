Acidente - Reprodução/Rede social

Acidente Reprodução/Rede social

Publicado 02/01/2025 18:55

São Pedro da Aldeia - Um grave acidente na rodovia RJ-140, em São Pedro da Aldeia, resultou na morte de uma menina de 11 anos e deixou outras seis pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira (1º).

Segundo relatos de testemunhas, o veículo onde estava a criança perdeu o controle, colidiu com outro automóvel e, em seguida, capotou. Entre os feridos, uma mulher de 28 anos, uma de 41 e uma criança de 8 anos tiveram ferimentos leves. Um homem de 27 anos e outra criança, também de 11 anos, sofreram ferimentos moderados. Todos foram encaminhados para atendimento médico no hospital mais próximo. Um sexto homem foi atendido no local e liberado em seguida.

Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da menina que perdeu a vida no acidente, mas a tragédia já causa comoção na região.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. A rodovia RJ-140, que é um importante corredor viário da Região dos Lagos, registra altos índices de acidentes, evidenciando a necessidade de maior atenção à segurança no trânsito.

*Com informações de Tupi FM.