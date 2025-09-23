Cantora Scarlet Horranna e banda - Ascom

Cantora Scarlet Horranna e banda Ascom

Publicado 23/09/2025 14:54

São Pedro da Aldeia - A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos recebe, nesta quarta-feira (24), mais uma edição do Concerto Gabriel Joaquim, com a cantora Scarlet Horranna apresentando o espetáculo “Vivabethânia – um tributo à grande dama da MPB”. Scarlet retorna ao palco após se apresentar em maio deste ano, com um repertório de clássicos da Música Popular Brasileira. A apresentação terá início às 19h, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço, que comporta 60 lugares.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, falou sobre a expectativa para o concerto musical. “Estamos muito felizes em trazer de volta a Scarlet Horranna com este tributo emocionante. O público terá a oportunidade de vivenciar um espetáculo intimista e de alta qualidade, que valoriza nossa música e nossos artistas locais”, destacou.

Cantora Scarlet Horranna Ascom

Com duração de 90 minutos, a apresentação contará com o acompanhamento do violinista Fabrício Martins, do percussionista Fabrício Reis e do violonista Diego Feliciano, em arranjos que exploram tanto a intensidade quanto a sutileza da MPB. Para Scarlet, a noite será inesquecível. “É um espetáculo que une música, cena e emoção e que busca tocar o coração do público com interpretações marcantes dos clássicos da Maria Bethânia. Para mim, é uma oportunidade incrível de celebrar a poesia e a força da música brasileira, ao lado de músicos talentosos da nossa cidade, e levar ao público um show gratuito, acessível e cheio de sensibilidade”, afirmou.



O repertório do tributo inclui clássicos como Cheiro de Amor, Mortal Loucura, Mel, Explode Coração, Negue, Álibi e O Meu Amor, recriando a memória afetiva de gerações e reafirmando a importância da MPB e da Bossa Nova como patrimônios culturais do Brasil.



A Casa da Cultura fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no centro da cidade.