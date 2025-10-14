Horto Escola Artesanal - Reprodução

Horto Escola Artesanal Reprodução

Publicado 14/10/2025 14:23

São Pedro da Aldeia - As moradoras de São Pedro da Aldeia ainda têm a oportunidade de participar das oficinas gratuitas de empreendedorismo feminino, com foco na inserção produtiva e no fortalecimento da autonomia econômica. As inscrições seguem abertas para as oficinas “Primeiros passos para o empreendedorismo” e “Empregabilidade”. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a Secretaria de Estado da Mulher do Rio de Janeiro. O encontro será realizado na próxima segunda-feira (20), a partir das 10h, no Horto Escola Artesanal.



As oficinas são gratuitas e voltadas exclusivamente ao público feminino com idade a partir de 18 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Horto Escola Artesanal, mediante apresentação de documento de identificação com foto. As vagas são limitadas, 25 para cada oficina, e cada participante poderá se inscrever em apenas uma delas.



A programação no dia 20 começa às 10h, com a oficina “Primeiros passos para o empreendedorismo”. Na sequência, será realizada a oficina “Empregabilidade” às 11h30. O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).

Divulgação Ascom