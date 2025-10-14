Horto Escola Artesanal Reprodução
As oficinas são gratuitas e voltadas exclusivamente ao público feminino com idade a partir de 18 anos. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Horto Escola Artesanal, mediante apresentação de documento de identificação com foto. As vagas são limitadas, 25 para cada oficina, e cada participante poderá se inscrever em apenas uma delas.
A programação no dia 20 começa às 10h, com a oficina “Primeiros passos para o empreendedorismo”. Na sequência, será realizada a oficina “Empregabilidade” às 11h30. O Horto Escola Artesanal está localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA de São Pedro da Aldeia).
