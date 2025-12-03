Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia se transforma em Casa do Papai Noel - Ascom

Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia se transforma em Casa do Papai Noel Ascom

Publicado 03/12/2025 18:43

São Pedro da Aldeia - A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, em São Pedro da Aldeia, já está nos preparativos finais para se tornar a tradicional Casa do Papai Noel. A partir da próxima quinta-feira (11), o espaço passa a ser a residência oficial do bom velhinho na cidade por um mês, com visitação gratuita todos os dias, das 15h às 22h.



De terça a domingo, das 19h às 22h, Papai Noel estará presente para receber moradores e visitantes, tirar fotos e participar de encontros especiais. O espaço não funcionará nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, além de 1º de janeiro.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou a dedicação da equipe na montagem do espaço. Segundo ele, a Casa do Papai Noel é um dos eventos mais aguardados pelas famílias aldeenses, e a preparação tem sido feita com cuidado para oferecer uma experiência acolhedora. “Estamos trabalhando intensamente para entregar uma decoração linda e preparada com muito carinho. Toda a equipe está empenhada em cada detalhe”, afirmou.



Neste ano, a decoração será ampliada e contará com novidades. Entre elas, um boneco de neve de quase três metros instalado na Vila do Noel, montada na área externa da Casa. A cenografia leva a assinatura do artista plástico Flávio Rangel, em parceria com Marcio Alexandre Simas e Roger Suriani, sob curadoria da diretora de Cultura, Giselle Ruiz. O conjunto inclui oito árvores de Natal, além de novos elementos ornamentais.



Flávio Rangel destacou que busca, a cada edição, criar ambientes que reforcem a tradição natalina e emocionem os visitantes. “Nosso objetivo é surpreender e encantar, sempre respeitando o simbolismo desta data tão especial”, disse.



A área externa também receberá a cenográfica “Aldeia do Noel”, que será montada após a finalização da pintura da fachada da Casa da Cultura, que ganhará detalhes em vermelho e verde. O espaço terá pontos para fotos, trenó, trenzinho e cenários instagramáveis, reforçando o clima natalino já tradicional no município.



A abertura oficial da temporada será na quinta-feira (11), às 18h30, com a chegada do Papai Noel à Praça Hermógenes Freire da Costa, no Centro. O desfile que marca sua chegada dará início à programação especial organizada pela Secretaria de Cultura, que reunirá apresentações de música, dança e teatro com talentos da Orquestra Sons da Aldeia, da Escola de Artes Municipal, da Companhia de Teatro Municipal e do Ballet Municipal.