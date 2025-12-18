Tentativa de sequestro Divulgação/PM
Tentativa de sequestro termina em troca de tiros, criminoso baleado e perseguição em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi atingido por disparos e perdeu o controle do carro durante a fuga; outros dois criminosos conseguiram escapar
Tentativa de sequestro termina em troca de tiros, criminoso baleado e perseguição em São Pedro da Aldeia
Suspeito foi atingido por disparos e perdeu o controle do carro durante a fuga; outros dois criminosos conseguiram escapar
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Fábio do Pastel adere ao Conderlagos e reforça integração regional
Prefeito também comenta sobre o Selo Diamante, recém-conquistado, e destaca que São Pedro da Aldeia lidera ranking de transparência no Estado: "A gente não brinca de trabalhar", disse
Prefeitura de São Pedro da Aldeia decreta ponto facultativo em 24, 26 e 31 de dezembro e 2 de janeiro
Expediente será parcial nos dias 24 e 31; serviços essenciais seguem funcionando normalmente
Pai de aluno é preso por porte ilegal de arma nas proximidades de escola em São Pedro da Aldeia
Ocorrência foi registrada no bairro São João, após denúncia de ameaças contra funcionários da unidade escolar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.