Publicado 18/12/2025 15:06

São Pedro da Aldeia - Uma tentativa de sequestro registrada na manhã desta quinta-feira (18) terminou em troca de tiros, perseguição e um suspeito baleado no bairro Campo Redondo, em São Pedro da Aldeia.

De acordo com relatos, três criminosos armados, que estavam em um veículo cor cinza, aguardavam a vítima na Rua Luiza Terra de Andrade. O homem foi abordado assim que saiu de uma casa e os suspeitos tentaram colocá-lo à força dentro do carro, caracterizando a tentativa de sequestro.

Durante a ação, a vítima jogou uma bolsa para dentro do veículo, o que teria distraído os criminosos por alguns segundos. Em seguida, o homem reagiu. Ele possui porte legal e arma registrada, e estava armado no momento da abordagem. Ao sacar a arma, efetuou disparos contra os suspeitos.

Na fuga, um dos criminosos foi baleado. Mesmo ferido, ele tentou escapar dirigindo o carro, mas acabou perdendo o controle do veículo e colidindo poucos metros à frente, permanecendo no local. Os outros dois suspeitos conseguiram fugir antes da chegada das forças de segurança.

O homem baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado a uma unidade de saúde, onde permanece custodiado por policiais. No local da ocorrência, as equipes apreenderam um revólver calibre 32, que estaria em posse do grupo criminoso.

A área foi isolada para os trabalhos da polícia. A vítima entrou em contato com as autoridades e informou que irá se apresentar na delegacia, acompanhado do advogado, para prestar esclarecimentos e entregar a arma, conforme determina o protocolo legal. O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e localizar os outros dois envolvidos na tentativa de sequestro.