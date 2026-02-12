Homem é encontrado mortoReprodução/PM

São Pedro da Aldeia - Um homem foi encontrado morto na região da Flexeira, em São Pedro da Aldeia, próximo à divisa com Sapêatiba Mirim, nesta quarta-feira (11).

De acordo com as informações iniciais, o corpo apresentava marcas de tiros e estava próximo à via principal da localidade.

Policiais estiveram no local, realizaram o isolamento da área e acionaram a perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido.

O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que investiga as circunstâncias da morte e busca identificar os responsáveis.

Até o momento, a vítima não foi oficialmente identificada.