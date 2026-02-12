Homem é encontrado mortoReprodução/PM
De acordo com as informações iniciais, o corpo apresentava marcas de tiros e estava próximo à via principal da localidade.
Policiais estiveram no local, realizaram o isolamento da área e acionaram a perícia. Após os procedimentos, o corpo foi removido.
O caso foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia, que investiga as circunstâncias da morte e busca identificar os responsáveis.
Até o momento, a vítima não foi oficialmente identificada.
