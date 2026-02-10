Coletiva Ventarolas - Reprodução

Publicado 10/02/2026 18:26

São Pedro da Aldeia - O ritmo do maracatu de baque virado vai marcar presença na segunda-feira de Carnaval (16), na Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia. A Coletiva Ventarolas realiza mais uma saída de Carnaval, com concentração às 16h e início às 16h30, no estacionamento da entrada da praia, em frente ao Quiosque Velho Pecador.

Criada em janeiro de 2021, a Coletiva Ventarolas reúne mulheres de diferentes origens raciais, orientações sexuais e realidades sociais, tendo como pilares a inclusão, o empoderamento feminino e a valorização da cultura popular. O maracatu de baque virado é a principal expressão artística do grupo, que atualmente conta com mais de 30 integrantes.

Ao longo de quatro anos de atuação, a coletiva vem ocupando praças, escolas, feiras, espaços culturais e desfiles de Carnaval em diversos municípios da Região dos Lagos, fortalecendo a presença da cultura popular nos territórios.

Os ensaios acontecem aos domingos, às 16h, na Praça Hermógenes Freire, no centro da cidade. Recentemente, o grupo também participou de manifestações religiosas contra a intolerância religiosa em São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande, reafirmando o compromisso com a diversidade, o respeito e os direitos culturais.

Mais informações sobre a saída de Carnaval, apresentações e atividades da Coletiva Ventarolas estão disponíveis nas redes sociais, pelo perfil @ventarolasspa.