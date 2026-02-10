Coletiva VentarolasReprodução
Ventarolas levam o maracatu à Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, nesta segunda-feira (16)
A Coletiva realiza mais uma saída de Carnaval, com concentração às 16h e início às 16h30, no estacionamento da entrada da praia, em frente ao Quiosque Velho Pecador
Ventarolas levam o maracatu à Praia do Sudoeste, em São Pedro da Aldeia, nesta segunda-feira (16)
A Coletiva realiza mais uma saída de Carnaval, com concentração às 16h e início às 16h30, no estacionamento da entrada da praia, em frente ao Quiosque Velho Pecador
Mulher denuncia estelionato e exploração da fé em São Pedro da Aldeia; líder religiosa nega acusações
Líder espiritual teria afirmado que Marina estaria "correndo risco de morte" e que seria necessário realizar um trabalho espiritual no valor de R$ 3.700 para evitar algo fatal
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Prazo para inscrição no transporte universitário gratuito em São Pedro da Aldeia termina nesta sexta (13)
Interessados devem procurar a Diretoria de Transporte, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30, na sede da Secretaria de Educação. As vagas são limitadas
Acúmulo de lama e água dificulta circulação na Rua das Acácias, em São Pedro da Aldeia
Via apresenta trechos irregulares após chuvas no bairro Praia Linda
Prefeitura Aldeense divulga programação do Carnaval 2026 e valoriza artistas locais
Os eventos acontecem de sexta-feira (13) a terça-feira (17), no Centro, sempre a partir das 20h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.