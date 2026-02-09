TransporteReprodução
As inscrições devem ser feitas na Diretoria de Transporte, na Rua Francisco Santos Silva, nº 479, bairro Nova São Pedro, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 16h30.
Para se cadastrar, é necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, comprovante de matrícula e uma foto 3/4.
Serão disponibilizados dois ônibus, um para cada instituição, apenas no período da noite. O número de vagas é limitado, e será preciso apresentar a carteirinha para usar o transporte.
