Publicado 09/02/2026 15:47

São Pedro da Aldeia - A Prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou a programação oficial do Carnaval 2026. Com o tema “Aldeia na Folia”, a festa reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos artistas locais. Os eventos acontecem de sexta-feira (13) a terça-feira (17), no Centro, com shows musicais, matinês infantis e o tradicional Bloco dos Bonecões, consolidando o Carnaval como uma opção de lazer para toda a família.



Os shows acontecem no palco principal montado na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), sempre a partir das 20h, com abertura diária comandada por DJ. A programação é organizada pela Secretaria de Cultura, com apoio das Secretarias de Turismo, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e de Segurança e Ordem Pública, garantindo estrutura, ordenamento, segurança e atendimento ao público.



O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou que a proposta do Carnaval 2026 vai além da festa. “O Carnaval de São Pedro da Aldeia é, antes de tudo, um espaço de valorização da nossa cultura e dos nossos artistas. Lançamos um edital que foi fundamental para garantir oportunidade e protagonismo aos talentos aldeenses e aos artistas que vivem na cidade. Além disso, mantemos a essência de um carnaval familiar, pensado para todas as idades, com segurança, organização e muito respeito às tradições locais”, afirmou.



A abertura oficial acontece nesta sexta-feira (13), com o DJ Felipe Paço, que comanda a festa em um trio elétrico pelas ruas do Centro. Conhecido por sua conexão com o público de diferentes gerações, o DJ preparou um setlist que mistura a nostalgia dos clássicos, como “Beleza Rara” e “Balancê”, com as batidas modernas que dominam as pistas atualmente. O repertório também inclui versões exclusivas de marchinhas tradicionais, sambas contagiantes e muito axé, garantindo animação do início ao fim.



A criançada terá espaço garantido com as matinês, que acontecem de sábado (14) a terça-feira (17), das 18h às 22h, na Praça Igreja Matriz. O espaço contará com atividades recreativas, brincadeiras e um ambiente seguro e acolhedor para os pequenos foliões.



Outro destaque da programação é o tradicional Bloco dos Bonecões, que sai da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, inspirado na magia do Carnaval de Olinda. O bloco desfila de sábado a terça-feira, sempre a partir das 20h, homenageando personalidades marcantes do carnaval aldeense e sendo acompanhado por banda de fanfarra.



No sábado (14), após a matinê e a abertura com DJ Felipe Paço, a noite segue com o Grupo Rolezin Du Pagode, às 22h, e o Grupo Ibs7, à meia-noite, animando o público com muito samba e pagode.



No domingo (15), o destaque fica por conta do Carnaval da União Aldeense, que sobe ao palco às 22h, tendo como vocalista o cantor Renatinho. O repertório será composto por músicas de axé, samba, samba-axé e música popular brasileira, resgatando clássicos e sucessos que marcaram gerações. À meia-noite, o público confere o show do Washow e Banda.



A programação da segunda-feira (16) traz o Grupo Por Amor, às 22h, com um repertório voltado às músicas populares do pagode e do samba, seguido pelo show do cantor Cleiton Cardoso, à meia-noite.



Encerrando os festejos, na terça-feira (17/02), sobem ao palco a Banda NoHall, às 22h, e a Banda Ramona Rox, à meia-noite, garantindo uma despedida em grande estilo do Carnaval 2026.



A programação artística foi construída, majoritariamente, a partir do Edital de Chamamento Público nº 11/2025, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, destinado à contratação de atrações artísticas para apresentações em eventos e projetos culturais realizados ao longo de 2026. Todos os artistas que compõem a grade do Carnaval foram convocados por meio do edital, com exceção da banda de fanfarra que acompanha o Bloco dos Bonecões.



Confira a programação completa do Carnaval 2026 no Centro de São Pedro da Aldeia:



SEXTA-FEIRA (13/02)

20h – Abertura Oficial com DJ Felipe Paço no trio



SÁBADO (14/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Rolezin Du Pagode

00h – Grupo Ibs7



DOMINGO (15/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Carnaval da União Aldeense (Cantor Renatinho)

00h – Washow e Banda



SEGUNDA-FEIRA (16/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Grupo Por Amor

00h – Cantor Cleiton Cardoso



TERÇA-FEIRA (17/02)

18h – Matinê

20h – DJ Felipe Paço

20h – Bloco dos Bonecões

22h – Banda NoHall

00h – Banda Ramona Rox