Os shows acontecem no palco principal montado na Praça Agenor Santos (Praça da Matriz), sempre a partir das 20h, com abertura diária comandada por DJ. A programação é organizada pela Secretaria de Cultura, com apoio das Secretarias de Turismo, Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos e de Segurança e Ordem Pública, garantindo estrutura, ordenamento, segurança e atendimento ao público.
O secretário municipal de Cultura, Thiago Marques, destacou que a proposta do Carnaval 2026 vai além da festa. “O Carnaval de São Pedro da Aldeia é, antes de tudo, um espaço de valorização da nossa cultura e dos nossos artistas. Lançamos um edital que foi fundamental para garantir oportunidade e protagonismo aos talentos aldeenses e aos artistas que vivem na cidade. Além disso, mantemos a essência de um carnaval familiar, pensado para todas as idades, com segurança, organização e muito respeito às tradições locais”, afirmou.
A abertura oficial acontece nesta sexta-feira (13), com o DJ Felipe Paço, que comanda a festa em um trio elétrico pelas ruas do Centro. Conhecido por sua conexão com o público de diferentes gerações, o DJ preparou um setlist que mistura a nostalgia dos clássicos, como “Beleza Rara” e “Balancê”, com as batidas modernas que dominam as pistas atualmente. O repertório também inclui versões exclusivas de marchinhas tradicionais, sambas contagiantes e muito axé, garantindo animação do início ao fim.
A criançada terá espaço garantido com as matinês, que acontecem de sábado (14) a terça-feira (17), das 18h às 22h, na Praça Igreja Matriz. O espaço contará com atividades recreativas, brincadeiras e um ambiente seguro e acolhedor para os pequenos foliões.
Outro destaque da programação é o tradicional Bloco dos Bonecões, que sai da Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos, inspirado na magia do Carnaval de Olinda. O bloco desfila de sábado a terça-feira, sempre a partir das 20h, homenageando personalidades marcantes do carnaval aldeense e sendo acompanhado por banda de fanfarra.
No sábado (14), após a matinê e a abertura com DJ Felipe Paço, a noite segue com o Grupo Rolezin Du Pagode, às 22h, e o Grupo Ibs7, à meia-noite, animando o público com muito samba e pagode.
No domingo (15), o destaque fica por conta do Carnaval da União Aldeense, que sobe ao palco às 22h, tendo como vocalista o cantor Renatinho. O repertório será composto por músicas de axé, samba, samba-axé e música popular brasileira, resgatando clássicos e sucessos que marcaram gerações. À meia-noite, o público confere o show do Washow e Banda.
A programação da segunda-feira (16) traz o Grupo Por Amor, às 22h, com um repertório voltado às músicas populares do pagode e do samba, seguido pelo show do cantor Cleiton Cardoso, à meia-noite.
Encerrando os festejos, na terça-feira (17/02), sobem ao palco a Banda NoHall, às 22h, e a Banda Ramona Rox, à meia-noite, garantindo uma despedida em grande estilo do Carnaval 2026.
A programação artística foi construída, majoritariamente, a partir do Edital de Chamamento Público nº 11/2025, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura, destinado à contratação de atrações artísticas para apresentações em eventos e projetos culturais realizados ao longo de 2026. Todos os artistas que compõem a grade do Carnaval foram convocados por meio do edital, com exceção da banda de fanfarra que acompanha o Bloco dos Bonecões.
Confira a programação completa do Carnaval 2026 no Centro de São Pedro da Aldeia:
SEXTA-FEIRA (13/02)
20h – Abertura Oficial com DJ Felipe Paço no trio
SÁBADO (14/02)
18h – Matinê
20h – DJ Felipe Paço
20h – Bloco dos Bonecões
22h – Rolezin Du Pagode
00h – Grupo Ibs7
DOMINGO (15/02)
18h – Matinê
20h – DJ Felipe Paço
20h – Bloco dos Bonecões
22h – Carnaval da União Aldeense (Cantor Renatinho)
00h – Washow e Banda
SEGUNDA-FEIRA (16/02)
18h – Matinê
20h – DJ Felipe Paço
20h – Bloco dos Bonecões
22h – Grupo Por Amor
00h – Cantor Cleiton Cardoso
TERÇA-FEIRA (17/02)
18h – Matinê
20h – DJ Felipe Paço
20h – Bloco dos Bonecões
22h – Banda NoHall
00h – Banda Ramona Rox
