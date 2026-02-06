Ação educativa do ProconAscom
Com caráter preventivo e pedagógico, o órgão reforçou a proibição da cobrança de consumação mínima. A prática é proibida tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pela Legislação Municipal. O descumprimento da recomendação pode resultar em processo administrativo e aplicação de sanções.
A assessora do Procon, Pâmella Monteiro, destaca que o objetivo é auxiliar o consumidor na garantia dos seus direitos. “Nosso foco é prevenir práticas abusivas e fortalecer relações de consumo baseadas na boa-fé e na transparência. Caso o consumidor identifique qualquer irregularidade, é fundamental que denuncie ao Procon, para que possamos adotar as medidas cabíveis. As denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp (22) 2627-6086”, explicou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.