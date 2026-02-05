Casamento - Reprodução

CasamentoReprodução

Publicado 05/02/2026 15:24

São Pedro da Aldeia - Casais de São Pedro da Aldeia poderão oficializar a união gratuitamente por meio do Casamento Comunitário 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (9) e devem ser feitas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), conforme o horário de funcionamento das unidades. As vagas são limitadas e seguem até o dia 9 de março.



A diretora do Departamento de Direitos Humanos, Fernanda Costa, destacou a importância da iniciativa. “O casamento comunitário é uma ação que garante dignidade, cidadania e o direito de amar. Estamos abrindo inscrições para que casais do nosso município possam oficializar sua união de forma gratuita, segura e com todo o apoio do poder público. Essa iniciativa reafirma o compromisso da gestão com a inclusão, o respeito às diversas formas de família e o fortalecimento dos vínculos familiares”, afirmou.



O casamento comunitário é destinado apenas para os moradores de São Pedro da Aldeia. No momento da inscrição, os interessados devem informar o Número de Identificação Social (NIS) do Cadastro Único e um número de telefone ativo. A celebração será conduzida por um juiz de paz. O local da cerimônia e a data serão divulgados posteriormente.



Para participar, é necessário apresentar documentação (originais e cópias) conforme o estado civil. Solteiros devem apresentar da identidade, CPF, comprovante de renda e certidão de nascimento. Os divorciados precisam apresentar também a original e cópias da certidão de casamento com averbação, enquanto os viúvos devem incluir a certidão de óbito do cônjuge.



O casal deve indicar duas testemunhas, que também precisam apresentar cópias da identidade, CPF e certidão de casamento, quando houver. É fundamental que os telefones informados no momento da inscrição estejam atualizados e ativos, já que serão os canais oficiais de contato com os inscritos.

Divulgação Ascom