Publicado 04/02/2026 17:42

São Pedro da Aldeia - A Praça Agenor Santos, conhecida como Praça da Igreja Matriz, no Centro de São Pedro da Aldeia, recebe neste sábado (7) mais uma edição do projeto Quintal das Artes. O evento acontece das 17h às 22h, com entrada gratuita, e conta com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura. A programação está sujeita a alterações em caso de condições meteorológicas adversas.



Nesta edição de fevereiro, cerca de 40 expositores participam da feira, apresentando produtos autorais nas áreas de gastronomia, bebidas, moda, acessórios e artesanato. O público também poderá aproveitar oficinas, brincadeiras voltadas para as crianças e apresentações de DJs ao longo da noite, em um ambiente pensado para receber pessoas de todas as idades.



De acordo com a produtora cultural Carla Kikinger, responsável pelo projeto, o Quintal das Artes tem como proposta ser um espaço inclusivo e acessível. “O Quintal das Artes é um evento pensado para todas as famílias, com diversas atrações, um ambiente seguro e acolhedor e, principalmente, como uma vitrine importante para microempreendedores da região mostrarem seus trabalhos e fortalecerem suas marcas”, destacou.



Criado em 2018, o Quintal das Artes é um coletivo formado majoritariamente por mulheres empreendedoras, que transformaram a feira em um ponto de encontro entre produtores locais e a comunidade. Além do incentivo à economia criativa, o projeto também mantém ações sociais e ambientais, como a coleta de tampas plásticas, destinadas à castração de animais de rua, e a arrecadação de óleo de cozinha usado, reforçando o compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social.

