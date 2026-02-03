Horto Escola Artesanal Ascom
CAT de São Pedro da Aldeia apoia seleção para vagas em nova loja de departamentos
As oportunidades são para vendedor, operador de loja, conferente, agente de operações e líder de merchandising. Interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal nesta quinta-feira (5), das 9h às 15h
Fiscalização de Posturas apreende material irregular em São Pedro da Aldeia
Operação ao longo da orla do município buscou intensificar ações de ordenamento e fiscalização
Câmara de Cabo Frio aprova criação da Medalha Aline Rabelo Rangel Azevedo
Todos os 17 vereadores votaram a favor. Presente na sessão, o prefeito Dr. Serginho se emocionou ao falar sobre a homenagem
Prefeito testa IA e promete agilizar reclamações da população em Cabo Frio
Durante corrida matinal, Dr. Serginho usou óculos com inteligência artificial para apontar problemas urbanos; em poucas horas, demandas já haviam sido atendidas
Biblioteca Municipal de São Pedro da Aldeia retoma atendimento ao público
Com um acervo de mais de 15 mil livros, o espaço volta a receber estudantes, pesquisadores e o público em geral, oferecendo estrutura completa para leitura, estudo e pesquisa
Prefeitos da Região dos Lagos articulam desvinculação dos royalties no TCE-RJ
Membros do Conderlagos se reuniram nesta segunda-feira (2) para defender a flexibilização parcial dos royalties do petróleo, hoje vinculados por lei e com aplicação obrigatória em áreas específicas
