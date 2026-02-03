Horto Escola Artesanal - Ascom

Publicado 03/02/2026 18:30

São Pedro da Aldeia - O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de São Pedro da Aldeia vai apoiar um processo seletivo com 21 vagas de emprego para uma nova loja de departamentos que será inaugurada no município de Cabo Frio. As oportunidades são para os cargos de vendedor, operador de loja, conferente, agente de operações e líder de merchandising.

Os interessados devem comparecer ao Horto Escola Artesanal, localizado no bairro Balneário, das 9h às 15h, nesta quinta-feira (5). É obrigatório o comparecimento com o currículo impresso. Os candidatos devem ter mais de 18 anos de idade e o ensino médio completo. Para as vagas de vendedor, conferente, agente de operações e líder de merchandising, é necessário ter experiência prévia.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Trabalho e a empresa interessada. É importante destacar que a Prefeitura atua como um facilitador durante o processo seletivo, direcionando os currículos recebidos ao empreendimento. A análise final curricular será feita pela empresa, mediante processo interno e de acordo com suas necessidades e diretrizes.

O Horto Escola Artesanal fica na Rodovia Amaral Peixoto, km 107, bairro Balneário (próximo à UPA da cidade).