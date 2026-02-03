Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo - Ascom

Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira PauloAscom

Publicado 03/02/2026 13:53

São Pedro da Aldeia - A Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo, em São Pedro da Aldeia, reabriu as portas nesta segunda-feira (2), após o período de férias escolares. Com um acervo de mais de 15 mil livros, o espaço volta a receber estudantes, pesquisadores e o público em geral, oferecendo estrutura completa para leitura, estudo e pesquisa.



O secretário de Cultura, Thiago Marques, reforçou a relevância do espaço para a formação cultural e educacional da população. “A biblioteca é um equipamento fundamental para a cidade. Ter à disposição um acervo variado, que atende diferentes interesses e faixas etárias, além de computadores com acesso à internet, contribui diretamente para o aprendizado e auxilia estudantes e pesquisadores em suas atividades e trabalhos”, afirmou.



A bibliotecária Valéria Chaves Devaux destacou que o período de recesso também foi importante para a organização interna da unidade. “Aproveitamos esse momento para reorganizar o acervo, que recebeu muitas doações e também novas aquisições ao longo do último ano. Esse trabalho é essencial para facilitar o acesso dos leitores e garantir que os livros estejam bem distribuídos e conservados”, explicou.



Já no primeiro dia de funcionamento, o estudante Vinicius Penaforte aproveitou para realizar o empréstimo de um livro. Morador do bairro Nova São Pedro, o jovem tem o hábito de frequentar a biblioteca desde o ano passado e costuma buscar obras de filosofia e psicanálise. Desta vez, no entanto, decidiu variar a leitura. “Estava contando os dias para a reabertura da biblioteca. Prefiro os livros de psicanálise e filosofia, mas resolvi pegar um livro de ficção juvenil por indicação da minha namorada, que leu e gostou”, contou Vinicius.



Entre os serviços oferecidos está o empréstimo domiciliar de livros, com prazo de até 21 dias. A renovação pode ser feita semanalmente, de forma presencial ou pelo WhatsApp da Biblioteca, no número (22) 99998-8333. Para realizar o cadastro, é necessário apresentar documento de identidade, telefone para contato, endereço e uma foto 3×4.



Além disso, a Biblioteca Municipal conta com duas salas de estudo climatizadas, salas de leitura e um telecentro equipado com computadores conectados à internet, disponíveis gratuitamente para pesquisas e elaboração de trabalhos escolares.



Localizada na Rua João Martins, nº 149, no Centro, a Biblioteca Municipal Professor Cordelino Teixeira Paulo funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h (exceto feriados). Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (22) 99998-8333.