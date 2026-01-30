Cine São Pedro - Reprodução

Cine São PedroReprodução

Publicado 30/01/2026 18:04

São Pedro da Aldeia - O Cine São Pedro realiza neste domingo (1), às 14h, uma edição especial da “Sessão Azul”, iniciativa voltada à inclusão de pessoas neurodivergentes, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros distúrbios sensoriais. A ação conta com o apoio da Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo promover o acesso democrático ao cinema em um ambiente acolhedor e adaptado.

Nesta edição, será exibido o filme “Bob Esponja – Em Busca da Calça Quadrada”, com classificação livre e duração de 1h28. Durante toda a sessão, a sala de cinema contará com adaptações pensadas para garantir conforto e bem-estar ao público, como volume do som reduzido, luzes parcialmente acesas, trailers reduzidos antes da exibição e temperatura do ar-condicionado mais amena. O público poderá se movimentar livremente pela sala, expressando-se de forma espontânea, sem restrições.

O secretário de Cultura, Thiago Marques, ressaltou que a iniciativa surgiu a partir de um diálogo com o Legislativo e com a gestão do cinema, reforçando o compromisso com a inclusão cultural no município. “Recebemos um ofício solicitando sessões de cinema voltadas para crianças e adolescentes com TEA e, prontamente, alinhamos essa ação com os responsáveis pela gestão do Cine São Pedro. Esperamos que esta seja a primeira de muitas, porque o cinema precisa contemplar todos os públicos e ser um espaço verdadeiramente inclusivo”, declarou.

A sessão também disponibilizará recursos de acessibilidade como audiodescrição, Libras e legendas, que poderão ser acessados diretamente pelo celular por meio do aplicativo Greta, ampliando ainda mais a inclusão do público.

De acordo com a gerente local do Cine São Pedro, Mirna Calderon, a realização da “Sessão Azul” no município representa um passo importante na ampliação do acesso à cultura. “É uma alegria poder receber esse público em um ambiente preparado com cuidado e respeito. A Sessão Azul é pensada para que todos se sintam à vontade e acolhidos, vivendo a experiência do cinema de forma leve e prazerosa”, destacou.

O Cine São Pedro possui gestão privada, sob responsabilidade do Grupo Rede São Pedro Cinemas, e os ingressos para esta sessão azul terão valor de meia-entrada, fixado em R$ 5,00, tanto para pessoas neurodivergentes quanto para seus acompanhantes, conforme previsto em lei.

Crianças a partir de 3 anos também pagam meia-entrada. Crianças com menos de 3 anos não pagam ingresso, desde que permaneçam no colo; caso os responsáveis optem por um assento individual, será cobrado o valor da meia-entrada, independentemente da idade. Os demais interessados em participar da sessão seguem as regras gerais de meia-entrada.

A gerente de programação do Grupo São Pedro Cinemas, Malu Castro, explicou que a realização das sessões azuis depende de critérios técnicos e autorizações específicas. “As sessões azuis exigem filmes com recursos de acessibilidade, classificação indicativa livre, interesse do público e autorização das distribuidoras. Sempre que esses requisitos são atendidos, é do nosso interesse oferecer esse tipo de sessão ao público”, afirmou.

Os ingressos poderão ser adquiridos antecipadamente na bilheteria do cinema nesta sexta-feira (30) e no sábado (31). A bilheteria funciona a partir das 15h. O Cine São Pedro está localizado na Rua Francisco Santos, s/nº, no bairro Nova São Pedro.